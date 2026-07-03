На ЧМ-2026 забили 13-й автогол. Кто стал антигероем?
Вторым голом в свои ворота на турнире отличился игрок сборной Египта Мохамед Хани
30-летний защитник сборной Египта Мохамед Хани отличился своим вторым автоголом на ЧМ-2026.
В этот раз это произошло в поединке 1/16 финала против сборной Австралии.
Напомним, что Хани уже имеет в своем пассиве гол в свои ворота на текущем мировом первенстве (в игре против Бельгии).
В истории чемпионатов мира Хани стал вторым футболистом с двумя автоголами на одном турнире. Первым был болгарин Иван Вуцов (ЧМ-1966).
Также египтянин стал автором 13 гола в свои ворота на чемпионате мира 2026 года.
Автоголы на чемпионате мира 2026 года (13)
- Мохамед Хани (Египет), в игре против Австралии
- Эльес Скири (Тунис), в игре против Нидерландов
- Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити
- Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины
- Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии
- Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
- Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США
- Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
- Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
- Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
- Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
- Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара
- Дамьяан Бобадилья (Парагвай), в игре против США
13 автоголов в одном розыгрыше чемпионата мира стали новым рекордом турнира (предыдущее достижение – 12 на ЧМ-2018).
Количество автоголов на каждом чемпионате мира
- 1930 – 1
- 1934 – 0
- 1938 – 2
- 1950 – 0
- 1954 – 4
- 1958 – 0
- 1962 – 0
- 1966 – 2
- 1970 – 1
- 1974 – 3
- 1978 – 2
- 1982 – 1
- 1986 – 2
- 1990 – 0
- 1994 – 1
- 1998 – 5
- 2002 – 2
- 2006 – 4
- 2010 – 2
- 2014 – 4
- 2018 – 12
- 2022 – 2
- 2026 – 13
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