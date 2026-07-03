На ЧМ-2026 забили 13-й автогол. Кто стал антигероем?

30-летний защитник сборной Египта Мохамед Хани отличился своим вторым автоголом на ЧМ-2026.

В этот раз это произошло в поединке 1/16 финала против сборной Австралии.

Напомним, что Хани уже имеет в своем пассиве гол в свои ворота на текущем мировом первенстве (в игре против Бельгии).

В истории чемпионатов мира Хани стал вторым футболистом с двумя автоголами на одном турнире. Первым был болгарин Иван Вуцов (ЧМ-1966).

Также египтянин стал автором 13 гола в свои ворота на чемпионате мира 2026 года.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (13)

Мохамед Хани (Египет), в игре против Австралии

Эльес Скири (Тунис), в игре против Нидерландов

Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити

Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины

Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии

Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании

Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США

Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады

Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии

Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии

Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии

Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара

Дамьяан Бобадилья (Парагвай), в игре против США

13 автоголов в одном розыгрыше чемпионата мира стали новым рекордом турнира (предыдущее достижение – 12 на ЧМ-2018).

Количество автоголов на каждом чемпионате мира