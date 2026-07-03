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Чемпионат мира
03 июля 2026, 22:54 | Обновлено 03 июля 2026, 22:56
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0

На ЧМ-2026 забили 13-й автогол. Кто стал антигероем?

Вторым голом в свои ворота на турнире отличился игрок сборной Египта Мохамед Хани

03 июля 2026, 22:54 | Обновлено 03 июля 2026, 22:56
113
0
На ЧМ-2026 забили 13-й автогол. Кто стал антигероем?
Getty Images/Global Images Ukraine
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30-летний защитник сборной Египта Мохамед Хани отличился своим вторым автоголом на ЧМ-2026.

В этот раз это произошло в поединке 1/16 финала против сборной Австралии.

Напомним, что Хани уже имеет в своем пассиве гол в свои ворота на текущем мировом первенстве (в игре против Бельгии).

В истории чемпионатов мира Хани стал вторым футболистом с двумя автоголами на одном турнире. Первым был болгарин Иван Вуцов (ЧМ-1966).

Также египтянин стал автором 13 гола в свои ворота на чемпионате мира 2026 года.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (13)

  • Мохамед Хани (Египет), в игре против Австралии
  • Эльес Скири (Тунис), в игре против Нидерландов
  • Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити
  • Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины
  • Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии
  • Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
  • Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США
  • Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
  • Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
  • Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
  • Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
  • Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара
  • Дамьяан Бобадилья (Парагвай), в игре против США

13 автоголов в одном розыгрыше чемпионата мира стали новым рекордом турнира (предыдущее достижение – 12 на ЧМ-2018).

Количество автоголов на каждом чемпионате мира

  • 1930 – 1
  • 1934 – 0
  • 1938 – 2
  • 1950 – 0
  • 1954 – 4
  • 1958 – 0
  • 1962 – 0
  • 1966 – 2
  • 1970 – 1
  • 1974 – 3
  • 1978 – 2
  • 1982 – 1
  • 1986 – 2
  • 1990 – 0
  • 1994 – 1
  • 1998 – 5
  • 2002 – 2
  • 2006 – 4
  • 2010 – 2
  • 2014 – 4
  • 2018 – 12
  • 2022 – 2
  • 2026 – 13
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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