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  4. Канада – Марокко. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира
03 июля 2026, 21:59 |
176
0

Канада – Марокко. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/8 финала чемпионата мира

Журналист, блогер и амбассадор betking о первом матче 1/8 финала

03 июля 2026, 21:59 |
176
0
Канада – Марокко. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/8 финала чемпионата мира
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В субботу на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США, состоится первая встреча в рамках 1/8 финала Чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Марокко. Судить матч будет английская бригада во главе с Майклом Оливером. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Известный футбольный комментатор, блогер и посол betking Игорь Цыганык поделился своим прогнозом на этот поединок.

Канада

Одни из хозяев турнира уже должны быть довольны своим положением. Они никогда раньше не доходили до такой стадии ЧМ, поэтому этот мундиаль однозначно станет исторической вехой для всего канадского футбола. Впрочем, это не означает, что команда Джесси Марша не захочет превзойти своё достижение и откажется от шанса войти в восьмерку лучших команд мира.

На групповом этапе «красные» показали неоднозначные результаты. Сначала канадцы разгромили Катар (6:0) с неприличным счётом, затем сыграли вничью с Боснией (1:1), а впоследствии минимально уступили Швейцарии (1:2). Впрочем, это не помешало им занять второе место в своей группе и выйти в плей-офф. В первом раунде на выбывание Канада в крайне напряженном матче обыграла Южную Африку (1:0). Единственный гол в матче в компенсированное время забил Стивен Эуштакиу.

Главными слабостями сборной Канады считаются плохая организация обороны при стандартных положениях, а также уязвимость к фланговым навесам и периодическая потеря концентрации защитников во время позиционных атак на их ворота.

Из кадровых проблем следует отметить травму полузащитника Исмаэля Коне. При этом ожидается, что к матчу с Марокко восстановится капитан команды Альфонсо Дэвис. Его скорость на фланге может иметь решающее значение.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Марокко

Чемпион Африки и главная сенсация ЧМ-2022 продолжает удивлять. Сначала они оказали жесткое сопротивление сборной Бразилии в группе, а затем отправили домой сборную Нидерландов.

Групповой этап ЧМ-2026 команда Мохамеда Уахби начала с ничьей (1:1) против бразильцев, затем последовала минимальная победа над шотландцами (1:0), а в заключительном туре «Атласские львы» разгромили гаитян (4:2). В первом же раунде плей-офф марокканцы устроили настоящее шоу. Уступая по ходу встречи, они сравняли счёт на 91-й минуте матча и довели дело до серии пенальти, где блестящая игра голкипера Яссина Буну позволила Марокко одержать волевую победу.

Команда невероятно сбалансирована и имеет в своём составе множество исполнителей высокого класса, однако усталость после изнурительного и нервного матча против Нидерландов может сказаться. Из слабых сторон можно выделить трудности с позиционным нападением против команд, играющих низким защитным блоком, а также создание свободных зон за спинами крайних защитников во время контратак. К тому же команда Мохамеда Уахби часто теряет концентрацию, поддаваясь высокому прессингу.

Личные встречи

За всю историю команды Марокко и Канады встречались четыре раза. При этом в трёх из них победу одержали именно марокканцы. Один матч завершился вничью.

Прогноз

Букмекеры считают сборную Марокко фаворитом этого противостояния. Подопечные Мохамеда Уахби выглядят стабильнее и солиднее, у Марокко более глубокий состав и больший опыт. К тому же марокканцы обладают ощутимым преимуществом в тактической гибкости. Прямо в ходе матча они могут перестраиваться с низкого блока на высокий прессинг.

Без Исмаэля Коне канадцам будет трудно контролировать игру в центре, поэтому от них ожидается более прямолинейная и предсказуемая игра через Джонатана Дэвида. Марокканцы, скорее всего, смогут нейтрализовать сильные стороны соперника и за счёт прагматичного футбола выйти в четвертьфинал.

Рискованных выпадов и игры на встречных курсах в этом противостоянии ожидать не следует. Вероятно, мы увидим здесь плотную, тактическую игру с минимумом моментов, ведь цена ошибки чрезвычайно высока.

Наиболее вероятен сценарий минимальной победы Марокко в основное время или в овертайме. Предлагаю поставить на комбинацию «Марокко победит + Тотал меньше 2,5» с коэффициентом 1,93.

Прогноз Игоря Цыганыка
Канада
4 июля 2026 -
20:00
Марокко
Победа Марокко + тотал меньше 2.5 1.93 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Игорь Цыганык
Игорь Цыганык Sport.ua
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