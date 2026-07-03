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Чемпионат мира
03 июля 2026, 21:27 | Обновлено 03 июля 2026, 21:30
191
0

ВИДЕО. Исторический гол! Ашур открыл счет в матче с Австралией

Вингер сборной Египта реализовал свой момент

03 июля 2026, 21:27 | Обновлено 03 июля 2026, 21:30
191
0
ВИДЕО. Исторический гол! Ашур открыл счет в матче с Австралией
Getty Images/Global Images Ukraine
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3 июля в Арлингтоне, США, проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Египта.

Счет в игре на 13-й минуте открыл Имам Ашур, который замкнул подачу Карима Хафеза.

Для Ашура это уже второй гол на турнире. Первый он забил в матче с Бельгией и принес команде ничью – 1:1.

Этот гол стал первым в истории для Египта в плей-офф чемпионата мира, который дебютирует на этой стадии турнира, если не считать 1934 год, когда мундиаль сразу стартовал с матчей на вылет

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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