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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 22:02 | Обновлено 04 июля 2026, 22:07
1412
0

Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками

Клуб близок к подписанию правого защитника

04 июля 2026, 22:02 | Обновлено 04 июля 2026, 22:07
1412
0
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке перед стартом сезона 2026/27.

По информации источника, столичный клуб в настоящее время работает над подписанием игрока на ключевую позицию правого защитника. Отмечается, что этот вопрос должен быть решен в ближайшие дни, возможно, до начала матча против «Университати» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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