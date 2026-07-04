Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Клуб близок к подписанию правого защитника
Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке перед стартом сезона 2026/27.
По информации источника, столичный клуб в настоящее время работает над подписанием игрока на ключевую позицию правого защитника. Отмечается, что этот вопрос должен быть решен в ближайшие дни, возможно, до начала матча против «Университати» в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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