ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 3 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​​​​Вечером 3 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала, 3 июля 2026

02.07. 21:00. Австралия – Египет

02.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде

03.07. 04:30. Колумбия – Гана

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

02.07. 21:00. Австралия – Египет

02.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде

03.07. 04:30. Колумбия – Гана

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