ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 3 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026
Вечером 3 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/16 финала, 3 июля 2026
- 02.07. 21:00. Австралия – Египет
- 02.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде
- 03.07. 04:30. Колумбия – Гана
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
02.07. 21:00. Австралия – Египет
02.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде
03.07. 04:30. Колумбия – Гана
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