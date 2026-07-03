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Чемпионат мира
03 июля 2026, 21:01 |
482
0

ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 3 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026

03 июля 2026, 21:01 |
482
0
ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 3 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​Вечером 3 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию очередных поединков 1/16 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут три матча стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала, 3 июля 2026

  • 02.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 02.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде
  • 03.07. 04:30. Колумбия – Гана

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

02.07. 21:00. Австралия – Египет

02.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде

03.07. 04:30. Колумбия – Гана

Сетка плей-офф

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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