Легионер сборной Украины получил предложение от топ-клуба Германии

30 июня истек срок контракта 21-летнего полузащитника юношеской сборной Украины Даниила Кревсуна с дортмундской «Боруссией». Несмотря на это, украинец продолжает тренироваться со второй командой «шмелей».

1 июля клуб обновил состав команды U-23. Из него исключили некоторых игроков, срок действия контрактов которых истек, но не Кревсуна. Это может свидетельствовать о том, что «Боруссия» рассчитывает на украинца, предложила ему новый контракт и ведет переговоры об условиях сотрудничества.

Ранее стало известно, что на фоне неудачных переговоров о продлении контракта Кревсун сменил агента. Даниил находится в системе «Боруссии» с 2023 года.