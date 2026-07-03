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  4. Легионер сборной Украины получил предложение от топ-клуба Германии
Германия
03 июля 2026, 19:36 |
1029
0

Легионер сборной Украины получил предложение от топ-клуба Германии

Кревсун остается в «Боруссии»

03 июля 2026, 19:36 |
1029
0
Легионер сборной Украины получил предложение от топ-клуба Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило Кревсун
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30 июня истек срок контракта 21-летнего полузащитника юношеской сборной Украины Даниила Кревсуна с дортмундской «Боруссией». Несмотря на это, украинец продолжает тренироваться со второй командой «шмелей».

1 июля клуб обновил состав команды U-23. Из него исключили некоторых игроков, срок действия контрактов которых истек, но не Кревсуна. Это может свидетельствовать о том, что «Боруссия» рассчитывает на украинца, предложила ему новый контракт и ведет переговоры об условиях сотрудничества.

Ранее стало известно, что на фоне неудачных переговоров о продлении контракта Кревсун сменил агента. Даниил находится в системе «Боруссии» с 2023 года.

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Даниил Кревсун Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу продление контракта
Андрей Плыгун Источник: Ruhr Nachrichten
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