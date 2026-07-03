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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Салиху покинул ЛНЗ и вернулся в косовскую Дриту
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 18:55 |
319
0

ОФИЦИАЛЬНО. Салиху покинул ЛНЗ и вернулся в косовскую Дриту

За «фиолетовых» легионер провел 35 матчей

03 июля 2026, 18:55 |
319
0
ОФИЦИАЛЬНО. Салиху покинул ЛНЗ и вернулся в косовскую Дриту
ФК Дрита
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Клуб Суперлиги Косово «Дрита» официально объявил о возвращении в свои ряды 24-летнего центрального защитника Хайдина Салиху.

Футболист перебрался в «Дриту» в статусе свободного агента, который получил совсем недавно, попрощавшись с ЛНЗ.

С косовским клубом центрбек оформил контракт на три сезона.

Напомним, Салиху перешел в ЛНЗ в январе 2024-го из «Дриты» за 250 тысяч евро. Минувший сезон легионер из Косово провел на правах аренды в варшавской «Полонии».

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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