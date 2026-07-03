ОФИЦИАЛЬНО. Салиху покинул ЛНЗ и вернулся в косовскую Дриту

Клуб Суперлиги Косово «Дрита» официально объявил о возвращении в свои ряды 24-летнего центрального защитника Хайдина Салиху.

Футболист перебрался в «Дриту» в статусе свободного агента, который получил совсем недавно, попрощавшись с ЛНЗ.

С косовским клубом центрбек оформил контракт на три сезона.

Напомним, Салиху перешел в ЛНЗ в январе 2024-го из «Дриты» за 250 тысяч евро. Минувший сезон легионер из Косово провел на правах аренды в варшавской «Полонии».