Украина. Премьер лига03 июля 2026, 18:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Салиху покинул ЛНЗ и вернулся в косовскую Дриту
За «фиолетовых» легионер провел 35 матчей
03 июля 2026, 18:55 |
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Клуб Суперлиги Косово «Дрита» официально объявил о возвращении в свои ряды 24-летнего центрального защитника Хайдина Салиху.
Футболист перебрался в «Дриту» в статусе свободного агента, который получил совсем недавно, попрощавшись с ЛНЗ.
С косовским клубом центрбек оформил контракт на три сезона.
Напомним, Салиху перешел в ЛНЗ в январе 2024-го из «Дриты» за 250 тысяч евро. Минувший сезон легионер из Косово провел на правах аренды в варшавской «Полонии».
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