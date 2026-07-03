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Турция
03 июля 2026, 19:23 | Обновлено 03 июля 2026, 19:46
1843
4

Тренер настоял. Цыганков получил второй шанс от известного клуба

«Трабзонспор» отказался от поиска альтернатив украинцу

03 июля 2026, 19:23 | Обновлено 03 июля 2026, 19:46
1843
4 Comments
Тренер настоял. Цыганков получил второй шанс от известного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков получил второй шанс от турецкого «Трабзонспора».

Ранее сообщалось, что руководство клуба фактически согласовало переход украинца, однако сам он долгое время оттягивал окончательное решение о трансфере, пытаясь найти более привлекательные варианты продолжения карьеры. Нерешительность Цыганкова вызвала раздражение у представителей «Трабзонспора», которые начали склоняться к поиску альтернатив.

Инсайдер Гекхан Эрдем сообщает, что недавно Виктор вновь выразил желание вернуться к переговорам с бронзовым призёром чемпионата Турции. В клубе не хотели идти навстречу игроку, однако главный тренер Фатих Текке настоял на том, что ему очень нужен именно украинец. В итоге было принято решение продолжить переговоры с вингером сборной Украины. Ожидается, что переход состоится в ближайшее время.

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Фатих Текке Виктор Цыганков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Твіттер - жгі ищьо)))
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+1
О, нарешті Циганков і Трабзонспор 😁
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+1
Як вже він з..ав всю туреччину і Трабзон зі своім переходжу не переходжу.  Хрустальна принцеса 
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0
Ну просто віломішшого...
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0
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