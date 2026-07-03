Тренер настоял. Цыганков получил второй шанс от известного клуба

Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков получил второй шанс от турецкого «Трабзонспора».

Ранее сообщалось, что руководство клуба фактически согласовало переход украинца, однако сам он долгое время оттягивал окончательное решение о трансфере, пытаясь найти более привлекательные варианты продолжения карьеры. Нерешительность Цыганкова вызвала раздражение у представителей «Трабзонспора», которые начали склоняться к поиску альтернатив.

Инсайдер Гекхан Эрдем сообщает, что недавно Виктор вновь выразил желание вернуться к переговорам с бронзовым призёром чемпионата Турции. В клубе не хотели идти навстречу игроку, однако главный тренер Фатих Текке настоял на том, что ему очень нужен именно украинец. В итоге было принято решение продолжить переговоры с вингером сборной Украины. Ожидается, что переход состоится в ближайшее время.