Защитник украинской сборной может покинуть иностранный клуб за 20 млн евро

Турецкий «Трабзонспор» открыт к продажи некоторых футболистов, которые могут существенно пополнить бюджет клуба. Об этом сообщило издание Gunebakis.

Президент клуба Эртугрул Доган и главный тренер Фатих Текке придерживаются концепции, которая позволяет приобретать игроков за небольшие суммы, развивать и продавать в несколько раз дороже.

По информации источника, «бордово-синие» ждут предложений о трансфере защитника сборных Украины разных возрастов Арсения Батагова, который стал одним из лучших игроков в прошлом сезоне.

Представитель Суперлиги намерен выручить 20 миллионов евро за 24-летнего футболиста, который в августе 2024-го перебрался из луганской «Зари» за 1,83 миллиона.

В футболке турецкого клуба Батагов провел 53 матча, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт украинца истекает в июне 2028 года.