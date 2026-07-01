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  4. Защитник украинской сборной может покинуть иностранный клуб за 20 млн евро
Турция
01 июля 2026, 16:57 |
1092
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Защитник украинской сборной может покинуть иностранный клуб за 20 млн евро

Турецкий «Трабзонспор» открыт к предложениям о переходе 24-летнего Арсения Батагова

01 июля 2026, 16:57 |
1092
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Защитник украинской сборной может покинуть иностранный клуб за 20 млн евро
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов
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Турецкий «Трабзонспор» открыт к продажи некоторых футболистов, которые могут существенно пополнить бюджет клуба. Об этом сообщило издание Gunebakis.

Президент клуба Эртугрул Доган и главный тренер Фатих Текке придерживаются концепции, которая позволяет приобретать игроков за небольшие суммы, развивать и продавать в несколько раз дороже.

По информации источника, «бордово-синие» ждут предложений о трансфере защитника сборных Украины разных возрастов Арсения Батагова, который стал одним из лучших игроков в прошлом сезоне.

Представитель Суперлиги намерен выручить 20 миллионов евро за 24-летнего футболиста, который в августе 2024-го перебрался из луганской «Зари» за 1,83 миллиона.

В футболке турецкого клуба Батагов провел 53 матча, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт украинца истекает в июне 2028 года.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
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І одразу куплять за ці гроші Циганкова, буде ще двісті новин про Трабзонспор 😁
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