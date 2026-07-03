В пятницу, 3 июля, в 21:00 по киевскому времени начнется матч 1/16 финала чемпионата мира.

Сборные Австралии и Египта поборются за путевку в 1/8 финала на стадионе в Арлингтоне, США.

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Обе команды завершили групповой этап на вторых местах в своих квартетах. Австралия победила Турцию (2:0), после чего уступила США (0:2) и сыграла вничью с Парагваем (0:0). Египет разошелся миром с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победил Новую Зеландию (3:1).

Главным арбитром встречи назначен Густаво Техера из Уругвая.

Австралия – Египет. 1/16 финала чемпионата мира. Смотреть онлайн LIVE