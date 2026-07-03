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03.07.2026 21:00 - : -
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Чемпионат мира
03 июля 2026, 18:33 | Обновлено 03 июля 2026, 18:34
179
0

Австралия – Египет. 1/16 финала чемпионата мира. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 июля в 21:00 матч 1/16 финала ЧМ-2026

03 июля 2026, 18:33 | Обновлено 03 июля 2026, 18:34
179
0
Австралия – Египет. 1/16 финала чемпионата мира. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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В пятницу, 3 июля, в 21:00 по киевскому времени начнется матч 1/16 финала чемпионата мира.

Сборные Австралии и Египта поборются за путевку в 1/8 финала на стадионе в Арлингтоне, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды завершили групповой этап на вторых местах в своих квартетах. Австралия победила Турцию (2:0), после чего уступила США (0:2) и сыграла вничью с Парагваем (0:0). Египет разошелся миром с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победил Новую Зеландию (3:1).

Главным арбитром встречи назначен Густаво Техера из Уругвая.

Австралия – Египет. 1/16 финала чемпионата мира. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал MEGOGO Футбол 1
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Трансляция матча В эфире
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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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