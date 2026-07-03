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Чемпионат мира
03 июля 2026, 17:29 | Обновлено 03 июля 2026, 18:19
2013
2

В матче с Кабо-Верде Месси может побить «вечный» рекорд Марадоны

Аргентинец – в одном шаге от того, чтобы стать лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира

03 июля 2026, 17:29 | Обновлено 03 июля 2026, 18:19
2013
2 Comments
В матче с Кабо-Верде Месси может побить «вечный» рекорд Марадоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в ночь на 4 июля может в очередной раз вписать своё имя в историю, став единоличным рекордсменом по количеству голевых передач на чемпионатах мира.

Сейчас на счету аргентинца 8 ассистов – столько же, сколько у легендарного Диего Марадоны. Последний установил «вечный» рекорд 40 лет назад, на ЧМ-1986. В пятерку лучших ассистентов на чемпионатах мира также входят немец Пьер Литтбарски, поляк Гжегож Лято (оба по 7 передач), бразилец Пеле, немец Томас Мюллер и англичанин Дэвид Бекхэм (по 6 ассистов каждый).

Матч Аргентина – Кабо-Верде состоится в субботу, 4 июля. Начало встречи – в 01:00 по киевскому времени.

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Лионель Месси Диего Марадона ЧМ-2026 по футболу рекорд сборная Кабо-Верде по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Мессі поб'є рекорд він просто неймовірно в фантастичних спортивних кондиціях
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