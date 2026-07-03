В матче с Кабо-Верде Месси может побить «вечный» рекорд Марадоны

39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в ночь на 4 июля может в очередной раз вписать своё имя в историю, став единоличным рекордсменом по количеству голевых передач на чемпионатах мира.

Сейчас на счету аргентинца 8 ассистов – столько же, сколько у легендарного Диего Марадоны. Последний установил «вечный» рекорд 40 лет назад, на ЧМ-1986. В пятерку лучших ассистентов на чемпионатах мира также входят немец Пьер Литтбарски, поляк Гжегож Лято (оба по 7 передач), бразилец Пеле, немец Томас Мюллер и англичанин Дэвид Бекхэм (по 6 ассистов каждый).

Матч Аргентина – Кабо-Верде состоится в субботу, 4 июля. Начало встречи – в 01:00 по киевскому времени.