Клуб Первой лиги отказался от четырех футболистов

После разгрома в спарринге «Пробой» принял кардинальное решение.

Как стало известно Sport.ua, после сокрушительного поражения в контрольном матче от ФК «Куликов-Белка» – 1:7, перволиговый «Пробой» сразу же отказался от услуг четырех игроков, находившихся на просмотре: Дениса Курьякова («Диназ»), Богдана Сагайдака («Скала 1911»), Максима Рубана и Андрея Лукача (Эпицентр U-19).

В этом спарринге «Пробой» играл экспериментальным составом, среди основных футболистов были задействованы только Андрей Фесенко и Владимир Иваничук. Однако разочаровали почти все, и главный тренер Владимир Ковалюк отметил, что были основания указать на дверь не только упомянутому квартету.

Четвертого июля «Пробой» сыграет очередной спарринг – с перволиговым «Агробизнесом».

Ранее «Пробой» вернул вратаря и просматривает потенциальных новичков.