Клуб Первой лиги отказался от четырех футболистов
С просмотром игроков вышел конфуз
После разгрома в спарринге «Пробой» принял кардинальное решение.
Как стало известно Sport.ua, после сокрушительного поражения в контрольном матче от ФК «Куликов-Белка» – 1:7, перволиговый «Пробой» сразу же отказался от услуг четырех игроков, находившихся на просмотре: Дениса Курьякова («Диназ»), Богдана Сагайдака («Скала 1911»), Максима Рубана и Андрея Лукача (Эпицентр U-19).
В этом спарринге «Пробой» играл экспериментальным составом, среди основных футболистов были задействованы только Андрей Фесенко и Владимир Иваничук. Однако разочаровали почти все, и главный тренер Владимир Ковалюк отметил, что были основания указать на дверь не только упомянутому квартету.
Четвертого июля «Пробой» сыграет очередной спарринг – с перволиговым «Агробизнесом».
Ранее «Пробой» вернул вратаря и просматривает потенциальных новичков.
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