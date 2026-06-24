Пробой вернул вратаря и просматривает потенциальных новичков

Как стало известно Sport.ua, на первых тренировках красно-черных после выхода из отпуска работали около 20 футболистов, среди которых два вратаря. Основной голкипер команды Максим Коваленко, проведший прошлый сезон в «Пробое» на правах аренды из «Металлиста 1925», принял предложение вернуться и близок к подписанию полноценного контракта с клубом.

Кроме того, на просмотре находятся полузащитники Андрей Петрик и Илья Цуркан из ФК «Вильхивцы», а также полузащитник Андрей Савицкий и нападающий Радион Лисняк, которые на днях разорвали контракты с «Металлургом».

Во время летнего сбора в Ивано-Франковске команда Владимира Ковалюка проведет семь контрольных матчей. На первом этапе городенковцы сыграют с «Буковиной» U-21 (25 июня дома), «Куликом-Белкой» (1 июля, место согласовывается) и «Агробизнесом» (4 июля, на выезде).

Второй сбор начнется 7 июля гостевой игрой против Феникса-Мариуполя. Следующие три матча команда проведет на собственном поле, соперниками станут тернопольская Нива (11 июля), Скала 1911 (15 июля) и Самбор-Нива-2 (18 июля).

В своем дебютном сезоне в Первой лиге Пробой занял восьмое место.