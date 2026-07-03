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Уимблдон
03 июля 2026, 16:14 | Обновлено 03 июля 2026, 16:59
658
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Костюк с напарницей выиграли стартовый матч парного разряда Уимблдона

Марта и Елена-Габриэла Русе обыграли тандем Мелихар / Рутлифф

03 июля 2026, 16:14 | Обновлено 03 июля 2026, 16:59
658
2 Comments
Костюк с напарницей выиграли стартовый матч парного разряда Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде Уимблдона-2026.

В первом раунде украинка вместе с напарницей Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) обыграла тандем Николь Мелихар (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах за 1 час и 23 минуты – 6:3, 6:4.

Это была первая очная встреча тандемов.

В 1/16 финала Костюк и Русе сыграют с Альдилой Суджиади и Джанис Тджен.

Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала

Николь Мелихар (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [5] – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 3:6, 4:6

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Николь Мелихар Эрин Рутлифф Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 2
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Молодці! Вітаємо!
Сподіваюсь ця гра буде для тонусу і додатковим стимулом до завтрашньої гри.
Тримаємо кулачки) 
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+4
Подружок з довгоочікуваною грою та ще більш приємною перемогою. До речі до кінця вчорашньої гри Марти, фаворитками цієї гри були суперниці Марти, як і казав коментатор, але потім чомусь коефіцієнти різко змінилися повністю дзеркально на користь пари Марти.
Сьогодні в першому сеті грала Марта більше, а в другому вже мабуть почала думати про Наварро, тому вчасно загорілася Габі.
Ця перемога буде дуже цінною, якщо Марті знову не вдасться зламати незручну для неї Емму.
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+4
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