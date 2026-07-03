Костюк с напарницей выиграли стартовый матч парного разряда Уимблдона
Марта и Елена-Габриэла Русе обыграли тандем Мелихар / Рутлифф
Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде Уимблдона-2026.
В первом раунде украинка вместе с напарницей Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) обыграла тандем Николь Мелихар (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах за 1 час и 23 минуты – 6:3, 6:4.
Это была первая очная встреча тандемов.
В 1/16 финала Костюк и Русе сыграют с Альдилой Суджиади и Джанис Тджен.
Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала
Николь Мелихар (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [5] – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 3:6, 4:6
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Сподіваюсь ця гра буде для тонусу і додатковим стимулом до завтрашньої гри.
Тримаємо кулачки)
Сьогодні в першому сеті грала Марта більше, а в другому вже мабуть почала думати про Наварро, тому вчасно загорілася Габі.
Ця перемога буде дуже цінною, якщо Марті знову не вдасться зламати незручну для неї Емму.