Костюк с напарницей выиграли стартовый матч парного разряда Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде Уимблдона-2026.

В первом раунде украинка вместе с напарницей Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) обыграла тандем Николь Мелихар (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах за 1 час и 23 минуты – 6:3, 6:4.

Это была первая очная встреча тандемов.

В 1/16 финала Костюк и Русе сыграют с Альдилой Суджиади и Джанис Тджен.

Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала

Николь Мелихар (США) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [5] – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 3:6, 4:6