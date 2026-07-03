EA SPORTS FC почтила память Жоты новым трофеем чемпионата
Кубок FC Pro назвали в честь Диогу Жоты при поддержке его семьи
Официальный аккаунт EA SPORTS FC в социальных сетях объявил о создании нового трофея – Diogo Jota FC Pro World Championship Trophy, который станет данью памяти и наследию Диогу Жоты.
Решение было принято при поддержке семьи игрока. Трофей получил новое название в знак признания его любви к серии EA SPORTS FC и страсти к киберспорту – как в роли игрока, так и основателя собственной команды.
Впервые этот кубок будет вручен уже этим летом на турнире FC Pro World Championship.
В заявлении отмечается, что организаторы продолжат сотрудничество с семьей Диогу Жоты, чтобы и дальше находить способы достойно чтить его наследие.
«Наши мысли остаются с его семьей, друзьями, партнерами по команде и всеми, кто знал и восхищался им», – говорится в сообщении.
We honour the legacy of Diogo Jota with the announcement of the Diogo Jota FC Pro World Championship Trophy. 💚— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 3, 2026
With his family's blessing, the trophy has been renamed in recognition of Diogo's love for EA SPORTS FC and his passion for esports - both as a competitor and as the… pic.twitter.com/Roy0SBQaT2
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