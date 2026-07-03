Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Киберспорт
  3. Новости киберспорта
  4. EA SPORTS FC почтила память Жоты новым трофеем чемпионата
EA Sports FC
03 июля 2026, 14:39 | Обновлено 03 июля 2026, 14:40
96
1

EA SPORTS FC почтила память Жоты новым трофеем чемпионата

Кубок FC Pro назвали в честь Диогу Жоты при поддержке его семьи

03 июля 2026, 14:39 | Обновлено 03 июля 2026, 14:40
96
1 Comments
EA SPORTS FC почтила память Жоты новым трофеем чемпионата
Twitter. Диогу Жота
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Официальный аккаунт EA SPORTS FC в социальных сетях объявил о создании нового трофея – Diogo Jota FC Pro World Championship Trophy, который станет данью памяти и наследию Диогу Жоты.

Решение было принято при поддержке семьи игрока. Трофей получил новое название в знак признания его любви к серии EA SPORTS FC и страсти к киберспорту – как в роли игрока, так и основателя собственной команды.

Впервые этот кубок будет вручен уже этим летом на турнире FC Pro World Championship.

В заявлении отмечается, что организаторы продолжат сотрудничество с семьей Диогу Жоты, чтобы и дальше находить способы достойно чтить его наследие.

«Наши мысли остаются с его семьей, друзьями, партнерами по команде и всеми, кто знал и восхищался им», – говорится в сообщении.

По теме:
Объявлены группы Esports World Cup 2026 по Dota 2
Сооснователя FaZe арестовали в Индиане
Перестройка продолжается. Aurora по CS2 перевела еще одного игрока в запас
EA Sports FC киберспорт футбол Диогу Жота
Максим Черницын
Максим Черницын Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Футбол | 03 июля 2026, 08:21 3
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона

«Ливерпуль» может усилить состав украинцем

Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Футбол | 03 июля 2026, 04:12 32
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией

Лука Модрич станцевал свой последний танец

dziugss возглавил рейтинг перспективных игроков перед выходом из списка
Киберспорт | 02.07.2026, 18:39
dziugss возглавил рейтинг перспективных игроков перед выходом из списка
dziugss возглавил рейтинг перспективных игроков перед выходом из списка
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Футбол | 03.07.2026, 08:33
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Футбол | 03.07.2026, 08:15
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так чи інакше це + "до карми"...
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 17
Бокс
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
02.07.2026, 09:00 2
Футбол
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 5
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 11
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем