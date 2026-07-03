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  4. Барселона установила жесткое условие относительно замены Левандовски
Испания
03 июля 2026, 16:03 |
1185
0

Барселона установила жесткое условие относительно замены Левандовски

Трансфер Хулиана Альвареса должен состояться до конца ЧМ-2026

03 июля 2026, 16:03 |
1185
0
Барселона установила жесткое условие относительно замены Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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«Барселона» активизировала попытки подписать нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Как сообщает известный журналист Себастьян Видаль, каталонский клуб поставил себе крайний срок до окончания чемпионата мира-2026, чтобы добиться прорыва в переговорах с мадридским клубом. Если «Атлетико» до того времени будет продолжать игнорировать предложения «Барселоны», то «блаугранас» рассмотрят другие варианты, чтобы найти преемника Роберта Левандовски. ЧМ-2026 продлится до 19 июля.

Ранее «Атлетико» в жесткой форме отказал «Барселоне» в отношении Альвареса и даже подал в ФИФА жалобу на каталонцев из-за попыток переманить игрока. Сам аргентинец при этом публично признался, что летом хочет сменить клуб.

В прошлом сезоне Альварес забил 20 голов и отдал 9 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах.

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Хулиан Альварес Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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