Барселона установила жесткое условие относительно замены Левандовски

«Барселона» активизировала попытки подписать нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Как сообщает известный журналист Себастьян Видаль, каталонский клуб поставил себе крайний срок до окончания чемпионата мира-2026, чтобы добиться прорыва в переговорах с мадридским клубом. Если «Атлетико» до того времени будет продолжать игнорировать предложения «Барселоны», то «блаугранас» рассмотрят другие варианты, чтобы найти преемника Роберта Левандовски. ЧМ-2026 продлится до 19 июля.

Ранее «Атлетико» в жесткой форме отказал «Барселоне» в отношении Альвареса и даже подал в ФИФА жалобу на каталонцев из-за попыток переманить игрока. Сам аргентинец при этом публично признался, что летом хочет сменить клуб.

В прошлом сезоне Альварес забил 20 голов и отдал 9 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах.