Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СК Металлург покинули два опытных игрока
Украина. Вторая лига
03 июля 2026, 13:46 |
24
0

СК Металлург покинули два опытных игрока

Олексій Бандурін та Владислав Нехтій попрощалися з командою

03 июля 2026, 13:46 |
24
0
СК Металлург покинули два опытных игрока
СК Металлург. Алексей Бандурин, Владислав Нехтий
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Пресс-служба запорожского клуба сообщила, что команду покинули два опытных игрока: полузащитник Алексей Бандурин и нападающий Владислав Нехтий.

Алексей Бандурин провел в составе «Металлурга» два полноценных сезона (53 матча, 2 гола).

Владислав Бандурин за полтора сезона сыграл 43 матча (1 гол).

Клуб поблагодарил игроков за работу.

По теме:
Известный украинский клуб снимается с чемпионата и распустил команду
Не только Ужгород. Еще один клуб приостановит выступления во Второй лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб прекратил выступления в профессионалах
Металлург Запорожье Владислав Нехтий Вторая лига Украины
Horo Источник: ФК Металлург Запорожье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДОМЧАК: «В сборной U19 ставим большие цели. Хочется вписать себя в историю»
Футбол | 03 июля 2026, 12:53 0
ДОМЧАК: «В сборной U19 ставим большие цели. Хочется вписать себя в историю»
ДОМЧАК: «В сборной U19 ставим большие цели. Хочется вписать себя в историю»

Голкипер сборной Украины U-19 рассказал о победном матче ЧЕ с Сербией U-19

Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Футбол | 03 июля 2026, 04:12 32
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией

Лука Модрич станцевал свой последний танец

Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа
Футбол | 03.07.2026, 06:32
Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа
Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бокс | 03.07.2026, 08:02
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Футбол | 03.07.2026, 08:56
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 11
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 24
Бокс
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 12
Футбол
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 17
Бокс
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
02.07.2026, 08:20 6
Бокс
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем