Украина. Вторая лига03 июля 2026, 13:46 |
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СК Металлург покинули два опытных игрока
Олексій Бандурін та Владислав Нехтій попрощалися з командою
03 июля 2026, 13:46 |
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Пресс-служба запорожского клуба сообщила, что команду покинули два опытных игрока: полузащитник Алексей Бандурин и нападающий Владислав Нехтий.
Владислав Бандурин за полтора сезона сыграл 43 матча (1 гол).
Пресс-служба запорожского клуба сообщила, что команду покинули два опытных игрока: полузащитник Алексей Бандурин и нападающий Владислав Нехтий.
Алексей Бандурин провел в составе «Металлурга» два полноценных сезона (53 матча, 2 гола).
Владислав Бандурин за полтора сезона сыграл 43 матча (1 гол).
Клуб поблагодарил игроков за работу.
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