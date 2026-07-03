СК Металлург покинули два опытных игрока

Пресс-служба запорожского клуба сообщила, что команду покинули два опытных игрока: полузащитник Алексей Бандурин и нападающий Владислав Нехтий.



Алексей Бандурин провел в составе «Металлурга» два полноценных сезона (53 матча, 2 гола).

Владислав Бандурин за полтора сезона сыграл 43 матча (1 гол).



Клуб поблагодарил игроков за работу.