Пономарев подтвердил. ЛНЗ указал на дверь еще одному легионеру

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, что камерунский легионер «фиолетовых» Молло Бессала покинул расположение команды.

– Молло Бессала приехал на так называемый пересмотр в ЛНЗ. Какова его дальнейшая судьба в команде?

– Он уже уехал. Он не составит конкуренцию в команде, оказавшись слабее тех футболистов, которые есть в команде, а нам нужны футболисты, которые будут приносить пользу команде, – сказал Пономарев.

Молло Бессала перебрался в УПЛ зимой 2024, но так и не сумел закрепиться в основной обойме черкасского ЛНЗ. Контракт камерунца с вице-чемпионом УПЛ действует до 31 декабря 2027 года.