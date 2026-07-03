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  4. Пономарев подтвердил. ЛНЗ указал на дверь еще одному легионеру
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 13:43 |
717
0

Пономарев подтвердил. ЛНЗ указал на дверь еще одному легионеру

Молло Бессала не нужен вице-чемпиону УПЛ

03 июля 2026, 13:43 |
717
0
Пономарев подтвердил. ЛНЗ указал на дверь еще одному легионеру
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, что камерунский легионер «фиолетовых» Молло Бессала покинул расположение команды.

– Молло Бессала приехал на так называемый пересмотр в ЛНЗ. Какова его дальнейшая судьба в команде?

– Он уже уехал. Он не составит конкуренцию в команде, оказавшись слабее тех футболистов, которые есть в команде, а нам нужны футболисты, которые будут приносить пользу команде, – сказал Пономарев.

Молло Бессала перебрался в УПЛ зимой 2024, но так и не сумел закрепиться в основной обойме черкасского ЛНЗ. Контракт камерунца с вице-чемпионом УПЛ действует до 31 декабря 2027 года.

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Молло Бессала Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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