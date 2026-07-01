Минус легионер. ЛНЗ отказался от игрока, которого брали вместо Проспера
Абдул Авуду не нужен вице-чемпионам УПЛ
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев сообщил, что «фиолетовые» больше не рассчитывают на вингера-легионера Абдула Авуду, который должен был заменить Проспера Оба.
– С чем связано отсутствие Авуду на этих тренировочных сборах?
Это не конкурентный игрок на этот день. Он не подходит под стиль нашей команды и под требования, которые мы продвигаем. Мы будем искать новых футболистов. Будем искать футболистов, которые смогут помочь команде. Конечно, это не будет сразу, – сказал Пономарев.
В сезоне 2025/26 Авуду провел шесть матчей за черкасский ЛНЗ, забив один гол. Ныне футболист вернулся в чемпионат Португалии, где будет выступать за Визелу. В Черкассах рассчитывали, что вингер достойно заменит Проспера Оба, который зимой перебрался в Шахтер.
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