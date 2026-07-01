Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус легионер. ЛНЗ отказался от игрока, которого брали вместо Проспера
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 14:08 | Обновлено 01 июля 2026, 14:25
701
0

Минус легионер. ЛНЗ отказался от игрока, которого брали вместо Проспера

Абдул Авуду не нужен вице-чемпионам УПЛ

01 июля 2026, 14:08 | Обновлено 01 июля 2026, 14:25
701
0
Минус легионер. ЛНЗ отказался от игрока, которого брали вместо Проспера
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев сообщил, что «фиолетовые» больше не рассчитывают на вингера-легионера Абдула Авуду, который должен был заменить Проспера Оба.

– С чем связано отсутствие Авуду на этих тренировочных сборах?

Это не конкурентный игрок на этот день. Он не подходит под стиль нашей команды и под требования, которые мы продвигаем. Мы будем искать новых футболистов. Будем искать футболистов, которые смогут помочь команде. Конечно, это не будет сразу, – сказал Пономарев.

В сезоне 2025/26 Авуду провел шесть матчей за черкасский ЛНЗ, забив один гол. Ныне футболист вернулся в чемпионат Португалии, где будет выступать за Визелу. В Черкассах рассчитывали, что вингер достойно заменит Проспера Оба, который зимой перебрался в Шахтер.

По теме:
Пономарев рассказал о большой победе ЛНЗ над Штурмом
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал экс-игрока Бетиса
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала экс-футболиста Шахтера из другого клуба УПЛ
Абдул Авуду Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Теннис | 01 июля 2026, 11:20 12
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне

Элина вылетела в первом раунде

Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Теннис | 30 июня 2026, 20:23 92
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона

Элина уступила Дарье в двух сетах

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал новичка за 55 млн фунтов
Футбол | 01.07.2026, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал новичка за 55 млн фунтов
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал новичка за 55 млн фунтов
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария назначила нового главного тренера
Баскетбол | 30.06.2026, 16:22
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария назначила нового главного тренера
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 06:32
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
01.07.2026, 02:12 35
Бокс
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
30.06.2026, 02:32 65
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 8
Бокс
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
30.06.2026, 06:55 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем