Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия - Норвегия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
03 июля 2026, 12:59 | Обновлено 03 июля 2026, 13:35
309
0

Бразилия - Норвегия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

Готова ли Норвегия на еще один рывок

03 июля 2026, 12:59 | Обновлено 03 июля 2026, 13:35
309
0
Бразилия - Норвегия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

У Бразилии просто больше мастерства. Я не об именах сейчас, а о реальном уровне. В рамке – Алиссон, сзади – Маркиньос и Габриэл, впереди – Винисиус и Кунья. Кто бы что ни говорил, это топовая команда. Но даже если бы другие игроки бегали, сама эта желтая футболка уже делает их фаворитами.

Ну и отдельная тема – Бруно Гимараеш. Винисиус – красавец, без вопросов. Но ведь ему кто-то должен раздавать передачи. У Бруно уже четыре ассиста на турнире. Против Норвегии это важно, потому что Сольбаккен там построил стену в защите, терпеть они умеют. Зато, когда начинаются финты на флангах, начинаются и проблемы.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Еще один аргумент за Бразилию – это реакция на плохой матч. С Японией они реально мучились, горели по ходу игры, вырвали победу на 96-й минуте. Большие команды так не играют. Хотя, конечно, у них все равно есть куча вариантов забить гол: индивидуально Винисиус или Кунья, стандарт, Мартинелли со скамейки.

Норвегию тоже не нужно оскорблять. Это не просто аутсайдер с Холандом. Хотя Эрлинг – это машина: 5 голов в 5 матчах. Уровень. Эдегор ему помогает, Нуса забивал Кот-д'Ивуару. Если нужно прижать, выйдет Серлот и просто задавит всех корпусом. Думаю, свой гол Норвегия точно найдет.

Но дело собственно в чем: норвежцы убьют не потому, что сильнее, а потому, что у них есть Холанд и Эдегор. На этих двоих держится вся атака. С такими картами пройти в следующий раунд будет очень тяжело. Гол найдут – да, сразятся до конца – однозначно. Но выше головы не прыгнут, класса не хватит.

Что касается ставки, простой проход Бразилии или «обе забьют» – это скучно. У нас есть Эрлинг Холанд. Парень набрал безумную форму, забил 5 голов в 5 матчах, команда играет сугубо на него. А моменты у Норвегии будут. Поэтому гол Холанда в любое время за 2,30 на betking – очень сочная ставка.

Betking
Ліцензія КРАІЛ № 559 від 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
По теме:
Швейцария – Алжир. Прогноз Александра Шовковского на матч чемпионата мира
Аргентина – Кабо-Верде. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/16 финала ЧМ-2026
Бельгия - Сенегал. Прогноз Александра Шовковского на матч чемпионата мира
Артем Милевский эксклюзив прогнозы букмекеров прогнозы Артема Милевского
Артем Милевский
Артем Милевский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Футбол | 03 июля 2026, 08:21 3
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона

«Ливерпуль» может усилить состав украинцем

Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бокс | 03 июля 2026, 08:02 0
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала

Каннингем хочет увидеть бой украинца с Бенавидесом

Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026
Футбол | 03.07.2026, 12:52
Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026
Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Футбол | 03.07.2026, 08:56
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Агит КАБАЙЕЛ: «Усик все понял и ушел. Наступила моя эра»
Бокс | 03.07.2026, 05:01
Агит КАБАЙЕЛ: «Усик все понял и ушел. Наступила моя эра»
Агит КАБАЙЕЛ: «Усик все понял и ушел. Наступила моя эра»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 5
Футбол
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 24
Бокс
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02
Бокс
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем