Бразилия - Норвегия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

У Бразилии просто больше мастерства. Я не об именах сейчас, а о реальном уровне. В рамке – Алиссон, сзади – Маркиньос и Габриэл, впереди – Винисиус и Кунья. Кто бы что ни говорил, это топовая команда. Но даже если бы другие игроки бегали, сама эта желтая футболка уже делает их фаворитами.

Ну и отдельная тема – Бруно Гимараеш. Винисиус – красавец, без вопросов. Но ведь ему кто-то должен раздавать передачи. У Бруно уже четыре ассиста на турнире. Против Норвегии это важно, потому что Сольбаккен там построил стену в защите, терпеть они умеют. Зато, когда начинаются финты на флангах, начинаются и проблемы.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Еще один аргумент за Бразилию – это реакция на плохой матч. С Японией они реально мучились, горели по ходу игры, вырвали победу на 96-й минуте. Большие команды так не играют. Хотя, конечно, у них все равно есть куча вариантов забить гол: индивидуально Винисиус или Кунья, стандарт, Мартинелли со скамейки.

Норвегию тоже не нужно оскорблять. Это не просто аутсайдер с Холандом. Хотя Эрлинг – это машина: 5 голов в 5 матчах. Уровень. Эдегор ему помогает, Нуса забивал Кот-д'Ивуару. Если нужно прижать, выйдет Серлот и просто задавит всех корпусом. Думаю, свой гол Норвегия точно найдет.

Но дело собственно в чем: норвежцы убьют не потому, что сильнее, а потому, что у них есть Холанд и Эдегор. На этих двоих держится вся атака. С такими картами пройти в следующий раунд будет очень тяжело. Гол найдут – да, сразятся до конца – однозначно. Но выше головы не прыгнут, класса не хватит.

Что касается ставки, простой проход Бразилии или «обе забьют» – это скучно. У нас есть Эрлинг Холанд. Парень набрал безумную форму, забил 5 голов в 5 матчах, команда играет сугубо на него. А моменты у Норвегии будут. Поэтому гол Холанда в любое время за 2,30 на betking – очень сочная ставка.