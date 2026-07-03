ДОМЧАК: «В сборной U19 ставим большие цели. Хочется вписать себя в историю»

Вингер юношеской сборной Украины U-19 Назар Домчак прокомментировал победу во втором туре группового этапа Евро-2026 U-19 над Сербией (2:1).

Благодаря этому успеху команда гарантировала себе место в полуфинале турнира, а также завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2027 U-20.

– Назар, ты, наверное, сейчас переживаешь лучший момент в своей футбольной карьере или было что-то лучше?

– Наверное, для меня очень памятным был дебют за «Карпаты». Это мой первый самый эмоциональный момент. А этот, наверное, второй самый эмоциональный момент.

– Команда вышла из группы, квалифицировалась на ЧМ. Насколько это добавляет радости? Ты думаешь, что задача выполнена?

– Это очень приятно, что за тур до конца нам удалось выполнить задачу: выйти из группы в полуфинал. Впереди мы ставим перед собой большие цели, ведь Украина выигрывала юношеское Евро в 2009 году, и всегда хочется вписать свое имя в историю. Будем делать все, чтобы порадовать наших болельщиков и страну.

– Сегодняшний матч тяжелее игры против Хорватии?

– Думаю, что тяжелее. Потому что между играми было мало времени. Также, будем откровенны, в поединке с хорватами мы отдали много эмоций, и сегодня нам было немножко тяжелее входить в игру. Допускали некоторые невынужденные ошибки, но хорошо, что выиграли, и теперь готовимся к Италии.