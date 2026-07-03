Чемпионат мира03 июля 2026, 12:00 | Обновлено 03 июля 2026, 12:14
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Иван Перишич забил на четвертом мундиале
Хорватский форвард провел седьмой гол на чемпионате мира
03 июля 2026, 12:00 | Обновлено 03 июля 2026, 12:14
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Список футболистов, сыгравших как минимум на четырех чемпионатах мира, насчитывает 65 имен. А вот бомбардиров, отметившихся голами на четырех и более мундиалях, на порядок меньше. После вчерашнего игрового дня их число пополнил 37-летний форвард сборной Хорватии Иван Перишич, открывший счет в матче с Португалией. Ранее 3 мяча он забил на ЧМ-2018 (Исландии, Англии и Франции), 2 – на ЧМ-2014 (Камеруну и Мексике) и 1 – на ЧМ-2022 (Японии).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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