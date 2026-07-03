Иван Перишич забил на четвертом мундиале

Список футболистов, сыгравших как минимум на четырех чемпионатах мира, насчитывает 65 имен. А вот бомбардиров, отметившихся голами на четырех и более мундиалях, на порядок меньше. После вчерашнего игрового дня их число пополнил 37-летний форвард сборной Хорватии Иван Перишич, открывший счет в матче с Португалией. Ранее 3 мяча он забил на ЧМ-2018 (Исландии, Англии и Франции), 2 – на ЧМ-2014 (Камеруну и Мексике) и 1 – на ЧМ-2022 (Японии).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ