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  4. Унаи Симон побил рекорд Вальтера Дзенги 36-летней давности
Чемпионат мира
03 июля 2026, 11:30 | Обновлено 03 июля 2026, 12:28
422
0

Унаи Симон побил рекорд Вальтера Дзенги 36-летней давности

Сухая серия голкипера сборной Испании на мундиалях достигла 519 минут

03 июля 2026, 11:30 | Обновлено 03 июля 2026, 12:28
422
0
Унаи Симон побил рекорд Вальтера Дзенги 36-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон
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29-летний голкипер сборной Испании Унаи Симон, отыграв на «ноль» поединок с Австрией (3:0), продлил свою сухую серию в финальных турнирах чемпионатов мира до 519 минут. Тем самым он на 3 минуты превзошел рекорд мундиалей 36-летней давности итальянца Вальтера Дзенги.

Последний раз испанский вратарь пропускал на ЧМ 1 декабря 2022 года на 51-й минуте матча группового раунда с Японией (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу Унаи Симон сборная Испании по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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