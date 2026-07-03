Унаи Симон побил рекорд Вальтера Дзенги 36-летней давности

29-летний голкипер сборной Испании Унаи Симон, отыграв на «ноль» поединок с Австрией (3:0), продлил свою сухую серию в финальных турнирах чемпионатов мира до 519 минут. Тем самым он на 3 минуты превзошел рекорд мундиалей 36-летней давности итальянца Вальтера Дзенги.

Последний раз испанский вратарь пропускал на ЧМ 1 декабря 2022 года на 51-й минуте матча группового раунда с Японией (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ