Чемпионат мира03 июля 2026, 11:30 | Обновлено 03 июля 2026, 12:28
422
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Унаи Симон побил рекорд Вальтера Дзенги 36-летней давности
Сухая серия голкипера сборной Испании на мундиалях достигла 519 минут
03 июля 2026, 11:30 | Обновлено 03 июля 2026, 12:28
422
0
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29-летний голкипер сборной Испании Унаи Симон, отыграв на «ноль» поединок с Австрией (3:0), продлил свою сухую серию в финальных турнирах чемпионатов мира до 519 минут. Тем самым он на 3 минуты превзошел рекорд мундиалей 36-летней давности итальянца Вальтера Дзенги.
Последний раз испанский вратарь пропускал на ЧМ 1 декабря 2022 года на 51-й минуте матча группового раунда с Японией (1:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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