Коуч сборной Португалии пояснил, почему заменил Роналду в матче с Хорватией

Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, почему решил заменить Криштиану Роналду в конце матча против Хорватии (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Важно уметь использовать разноплановых игроков, которые есть в нашем распоряжении.

Во время матча был момент, когда нашей атакующей группе было тяжело добираться до последней трети поля. Выход Гонсала Рамуша – с учетом того, что Криштиану находился в штрафной площадке – мог существенно повлиять на действия центральных защитников соперника.

После гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, усилилось взаимодействие Модрича и Ковачича в центре поля. Это был момент, когда нам понадобился еще один полузащитник и контроль над сильнейшей стороной сборной Хорватии.

Мы воспользовались отсутствием в Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь в поле двух нападающих – это было необходимо в тот момент. Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонной структуры», – сказал Мартинес.

Национальная сборная Португалии квалифицировалась в 1/8 финала ЧМ-2026, одержав волевую победу над национальной сборной Хорватии (2:1). В следующем раунде Мундиаля подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Испании.

Матч Португалия – Испания запланирован на понедельник, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.