Динамо не рассчитывает на игрока, который стоил клубу больших денег

На официальном сайте Украинской Премьер-лиги опубликован предварительный список футболистов киевского «Динамо» на сезон 2026/27.



В список игроков не попал нападающий Владислав Бленуце, который, вероятно, покинет команду этим летом.



Среди нападающих в заявке киевлян числятся Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Пьер Мунгенге.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.