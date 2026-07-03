Динамо не рассчитывает на игрока, который стоил клубу больших денег
Бленуце не попал в предварительную заявку киевлян на следующий сезон
На официальном сайте Украинской Премьер-лиги опубликован предварительный список футболистов киевского «Динамо» на сезон 2026/27.
В список игроков не попал нападающий Владислав Бленуце, который, вероятно, покинет команду этим летом.
Среди нападающих в заявке киевлян числятся Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Пьер Мунгенге.
В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
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