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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 22:02 | Обновлено 03 июля 2026, 22:47
1674
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Динамо не рассчитывает на игрока, который стоил клубу больших денег

Бленуце не попал в предварительную заявку киевлян на следующий сезон

03 июля 2026, 22:02 | Обновлено 03 июля 2026, 22:47
1674
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Динамо не рассчитывает на игрока, который стоил клубу больших денег
ФК Динамо. Владислав Бленуце
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На официальном сайте Украинской Премьер-лиги опубликован предварительный список футболистов киевского «Динамо» на сезон 2026/27.

В список игроков не попал нападающий Владислав Бленуце, который, вероятно, покинет команду этим летом.

Среди нападающих в заявке киевлян числятся Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Пьер Мунгенге.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

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Дмитрий Олийченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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