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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Выход в полуфинал Евро и на ЧМ – это награда»
Чемпионат Европы
03 июля 2026, 15:10 | Обновлено 03 июля 2026, 15:30
631
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Выход в полуфинал Евро и на ЧМ – это награда»

Команда уже добилась успеха на юношеском Евро

03 июля 2026, 15:10 | Обновлено 03 июля 2026, 15:30
631
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Выход в полуфинал Евро и на ЧМ – это награда»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Украины U-19 по итогам двух туров чемпионата Европы вышла в полуфинал, а также гарантировала себе участие в ЧМ-2027.

Позитивную ситуацию оценил наставник Дмитрий Михайленко.

«Думаю, мы принесли всем украинцам немного радости, немного счастья на фоне всех происшедших событий (обстрел Киева – прим). Очень счастливая, очень счастливая команда. Сбылась наша мечта. Мы почти год мечтали об этом, верили. Награда нам – выход на чемпионат мира и полуфинал [Евро]».

«Мы настраивали команду, что игра не будет легкой. И тот сценарий, который был, – мы его прогнозировали. Ребята – большие молодцы, потому что они круто отработали, играли на мяче, не боялись и доминировали. И еще такой важный момент, что у нас играли пять футболистов на год младших. Это классно».

«Почему во втором матче подряд пропустили первыми? Была ошибка. Футбол состоит из ошибок. Ребята – вообще красавцы, проявили характер и две игры подряд, проигрывая, выиграли. Будем пробовать исправлять это», – сказал Михайленко.

В последнем туре группового этапа команда сыграет против Италии.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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