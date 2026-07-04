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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 23:42 |
397
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Стало известно, планирует ли Зинченко перейти в Полесье

Александр хочет продолжить карьеру в Европе

04 июля 2026, 23:42 |
397
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Стало известно, планирует ли Зинченко перейти в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Украинский футболист Александр Зинченко официально расстался с «Аяксом» и стал свободным агентом.

Как отмечает источник, несмотря на слухи об интересе житомирского «Полесья» к украинскому футболисту, сам Зинченко хотел бы продолжить карьеру в Западной Европе и вряд ли вернется в Украину.

Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.

На протяжении своей карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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трансферы Аякс Полесье Житомир Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
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