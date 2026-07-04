Стало известно, планирует ли Зинченко перейти в Полесье
Александр хочет продолжить карьеру в Европе
Украинский футболист Александр Зинченко официально расстался с «Аяксом» и стал свободным агентом.
Как отмечает источник, несмотря на слухи об интересе житомирского «Полесья» к украинскому футболисту, сам Зинченко хотел бы продолжить карьеру в Западной Европе и вряд ли вернется в Украину.
Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.
На протяжении своей карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта и Елена-Габриэла в двух сетах переиграли тандем Алдила Сутджиади / Джанис Тджен
Встреча начнется в ночь на 5 июля (00:00) по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд