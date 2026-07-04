Стало известно, планирует ли Зинченко перейти в Полесье

Украинский футболист Александр Зинченко официально расстался с «Аяксом» и стал свободным агентом.

Как отмечает источник, несмотря на слухи об интересе житомирского «Полесья» к украинскому футболисту, сам Зинченко хотел бы продолжить карьеру в Западной Европе и вряд ли вернется в Украину.

Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.

На протяжении своей карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».