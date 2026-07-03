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Чемпионат мира
03 июля 2026, 10:21 |
225
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Форвард французского клуба стал лучшим игроком в матче Швейцарии и Алжира

Брель Эмболо забил важный гол на десятой минуте и помог команде пробиться в следующий раунд

03 июля 2026, 10:21 |
225
0
Форвард французского клуба стал лучшим игроком в матче Швейцарии и Алжира
Getty Images/Global Images Ukraine. Брель Эмболо
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В пятницу, 3 июля, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Швейцарии и Алжира. Европейская команда одолела соперника со счетом 2:0.

Лучшим игроком этого противостояния был признан нападающий французского «Ренна» Брель Эмболо, который стал автором первого забитого мяча в ворота алжирской команды.

Форвард вышел в стартовом составе, регулярно угрожал воротам соперника и покинул поле на 83-й минуте, уступив место Зеки Амдуни. Брель получил одну из самых высоких оценок от статистических порталов.

Швейцария стала первой в квартете B – «Rossocrociati» победили Канаду (2:1) и Боснию и Герцеговину (4:1), но не сумели одолеть Катар (1:1), а в 1/16 финала выбили Алжир.

Соперником подопечных Мурата Якина станет сильнейший в противостоянии сборных Колумбии и Ганы, которое состоится в субботу, 4 июля.

ФОТО. Брель Эмболо стал лучшим игроком матча Швейцарии и Алжира

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ЧМ-2026 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Алжира по футболу Брель Эмболо лучший игрок
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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