Форвард французского клуба стал лучшим игроком в матче Швейцарии и Алжира
Брель Эмболо забил важный гол на десятой минуте и помог команде пробиться в следующий раунд
В пятницу, 3 июля, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Швейцарии и Алжира. Европейская команда одолела соперника со счетом 2:0.
Лучшим игроком этого противостояния был признан нападающий французского «Ренна» Брель Эмболо, который стал автором первого забитого мяча в ворота алжирской команды.
Форвард вышел в стартовом составе, регулярно угрожал воротам соперника и покинул поле на 83-й минуте, уступив место Зеки Амдуни. Брель получил одну из самых высоких оценок от статистических порталов.
Швейцария стала первой в квартете B – «Rossocrociati» победили Канаду (2:1) и Боснию и Герцеговину (4:1), но не сумели одолеть Катар (1:1), а в 1/16 финала выбили Алжир.
Соперником подопечных Мурата Якина станет сильнейший в противостоянии сборных Колумбии и Ганы, которое состоится в субботу, 4 июля.
ФОТО. Брель Эмболо стал лучшим игроком матча Швейцарии и Алжира
Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Breel Embolo. ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/zfZeSOt3xn
Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Breel Embolo. ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/zfZeSOt3xn
Who will claim the last spots in the Round of 16?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7sAOgkvfEB— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ливерпуль» может усилить состав украинцем
Немец получил титул без боя