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  4. ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва
Чемпионат мира
03 июля 2026, 07:14 | Обновлено 03 июля 2026, 07:19
438
0

ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва

Подопечные Мурата Якина увеличили преимущество на первой минуте второго тайма

03 июля 2026, 07:14 | Обновлено 03 июля 2026, 07:19
438
0
ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Дан Ндойе
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Сборные Швейцарии и Алжира встретились 3 июля в матче чемпионата мира, победитель которого продолжит свой путь в 1/8 финала.

Местом проведения игры стала арена «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

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На 46-й минуте вингер английского «Ноттингема» Дан Ндойе воспользовался ошибкой соперника и нанес мощный дальний удар с линии штрафной. 2:0!

Команды вышли на поле после перерыва, швейцарцы завладели мячом, постепенно теснили Алжир к его воротам и в итоге сумели увеличить преимущество.

Ндойе отличился первым результативным действием на нынешнем чемпионате мира – 26-летний футболист выходил на поле во всех трех матчах группового этапа.

ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва

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ЧМ-2026 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Алжира по футболу Дан Ндойе видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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