ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва
Подопечные Мурата Якина увеличили преимущество на первой минуте второго тайма
Сборные Швейцарии и Алжира встретились 3 июля в матче чемпионата мира, победитель которого продолжит свой путь в 1/8 финала.
Местом проведения игры стала арена «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 06:00 по киевскому времени.
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На 46-й минуте вингер английского «Ноттингема» Дан Ндойе воспользовался ошибкой соперника и нанес мощный дальний удар с линии штрафной. 2:0!
Команды вышли на поле после перерыва, швейцарцы завладели мячом, постепенно теснили Алжир к его воротам и в итоге сумели увеличить преимущество.
Ндойе отличился первым результативным действием на нынешнем чемпионате мира – 26-летний футболист выходил на поле во всех трех матчах группового этапа.
ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва
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