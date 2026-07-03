Сборные Швейцарии и Алжира встретились 3 июля в матче чемпионата мира, победитель которого продолжит свой путь в 1/8 финала.

Местом проведения игры стала арена «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

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На 46-й минуте вингер английского «Ноттингема» Дан Ндойе воспользовался ошибкой соперника и нанес мощный дальний удар с линии штрафной. 2:0!

Команды вышли на поле после перерыва, швейцарцы завладели мячом, постепенно теснили Алжир к его воротам и в итоге сумели увеличить преимущество.

Ндойе отличился первым результативным действием на нынешнем чемпионате мира – 26-летний футболист выходил на поле во всех трех матчах группового этапа.

ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва