Роналду догнал Роналдо по количеству голов на главных турнирах сборных
Португалец стал первым европейцем, преодолевшим отметку в 25 голов на ЧМ и ЧЕ
41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым европейским футболистом, забившим 25 голов на главных турнирах сборных – чемпионатах мира и Европы.
Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии (2:1).
Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и Европы:
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 20 – Гарри Кейн (Англия)
- 19 – Мирослав Клозе (Германия)
- 19 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 18 – Герд Мюллер (ФРГ)
Также отметим интересный факт: португалец Роналду забил на главных турнирах ровно столько же (25: 14 – на чемпионатах Европы, 11 – на чемпионатах мира), сколько забил бразилец Роналдо (25: 15 – на чемпионатах мира, 10 – на Копа Америка).
Голы Криштиану Роналду на главных турнирах сборных (ЧМ и ЧЕ) (25):
- ЧМ-2026: Хорватия
- ЧМ-2026: Узбекистан (дубль)
- ЧМ-2022: Гана
- ЧЕ-2020: Франция (дубль)
- ЧЕ-2020: Германия
- ЧЕ-2020: Венгрия (дубль)
- ЧМ-2018: Марокко
- ЧМ-2018: Испания (хет-трик)
- ЧЕ-2016: Уэльс
- ЧЕ-2016: Венгрия (дубль)
- ЧМ-2014: Гана
- ЧЕ-2012: Чехия
- ЧЕ-2012: Нидерланды (дубль)
- ЧМ-2010: Северная Корея
- ЧЕ-2008: Чехия
- ЧМ-2006: Иран
- ЧЕ-2004: Нидерланды
- ЧЕ-2004: Греция
🚨 Cristiano Ronaldo is the first player in football history to score 25+ goals across the Men’s World Cup and European Championships:— Squawka (@Squawka) July 3, 2026
◎ 2004 EC: ⚽⚽
◎ 2006 WC: ⚽
◎ 2008 EC: ⚽
◎ 2010 WC: ⚽
◎ 2012 EC: ⚽⚽⚽
◎ 2014 WC: ⚽
◎ 2016 EC: ⚽⚽⚽
◎ 2018 WC: ⚽⚽⚽⚽
◎ 2020… pic.twitter.com/QeVv7odBEf
Cristiano Ronaldo has now scored the same amount of goals at major international tournaments as Ronaldo Nazario (25).— Squawka (@Squawka) July 3, 2026
🇵🇹 Ronaldo 🤝 Ronaldo 🇧🇷 https://t.co/ntvGJl6dzE pic.twitter.com/u5WKqJhXyr
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