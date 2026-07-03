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Чемпионат мира
03 июля 2026, 06:31 |
907
0

Роналду догнал Роналдо по количеству голов на главных турнирах сборных

Португалец стал первым европейцем, преодолевшим отметку в 25 голов на ЧМ и ЧЕ

03 июля 2026, 06:31 |
907
0
Роналду догнал Роналдо по количеству голов на главных турнирах сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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41-летний португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым европейским футболистом, забившим 25 голов на главных турнирах сборных – чемпионатах мира и Европы.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии (2:1).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и Европы:

  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 20 – Гарри Кейн (Англия)
  • 19 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 19 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 18 – Герд Мюллер (ФРГ)

Также отметим интересный факт: португалец Роналду забил на главных турнирах ровно столько же (25: 14 – на чемпионатах Европы, 11 – на чемпионатах мира), сколько забил бразилец Роналдо (25: 15 – на чемпионатах мира, 10 – на Копа Америка).

Голы Криштиану Роналду на главных турнирах сборных (ЧМ и ЧЕ) (25):

  • ЧМ-2026: Хорватия
  • ЧМ-2026: Узбекистан (дубль)
  • ЧМ-2022: Гана
  • ЧЕ-2020: Франция (дубль)
  • ЧЕ-2020: Германия
  • ЧЕ-2020: Венгрия (дубль)
  • ЧМ-2018: Марокко
  • ЧМ-2018: Испания (хет-трик)
  • ЧЕ-2016: Уэльс
  • ЧЕ-2016: Венгрия (дубль)
  • ЧМ-2014: Гана
  • ЧЕ-2012: Чехия
  • ЧЕ-2012: Нидерланды (дубль)
  • ЧМ-2010: Северная Корея
  • ЧЕ-2008: Чехия
  • ЧМ-2006: Иран
  • ЧЕ-2004: Нидерланды
  • ЧЕ-2004: Греция
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Андрей Витренко Источник: Squawka
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