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Чемпионат мира
03 июля 2026, 06:19 | Обновлено 03 июля 2026, 06:23
101
0

ВИДЕО. Эмболо шокировал Алжир и вывел сборную Швейцарии вперед

Африканская команда полностью контролировала игру, но не сумела сдержать соперника

03 июля 2026, 06:19 | Обновлено 03 июля 2026, 06:23
101
0
ВИДЕО. Эмболо шокировал Алжир и вывел сборную Швейцарии вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Брель Эмболо
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Сборные Швейцарии и Алжира встретились 3 июля в матче чемпионата мира, победитель которого продолжит свой путь в 1/8 финала.

Местом проведения игры стала арена «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

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На 11-й минуте швейцарский форвард Брель Эмболо открыл счет, удачно сыграв в штрафной соперника. Результативной передачей отметился 19-летний талант Манзамби.

Сборная Алжира полностью контролировала игру, угрожала воротам оппонента, но не сумела сдержать европейскую команду фактически в первой опасной атаке.

Эмболо отметился четвертым результативным действием в четвертом матче подряд – нападающий забил в ворота Катара, а также отличался ассистами против Боснии и Герцеговины и Канады.

ВИДЕО. Эмболо шокировал Алжир и вывел сборную Швейцарии вперед

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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