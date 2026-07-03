Сборные Швейцарии и Алжира встретились 3 июля в матче чемпионата мира, победитель которого продолжит свой путь в 1/8 финала.

Местом проведения игры стала арена «BC Place» в Ванкувере. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

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На 11-й минуте швейцарский форвард Брель Эмболо открыл счет, удачно сыграв в штрафной соперника. Результативной передачей отметился 19-летний талант Манзамби.

Сборная Алжира полностью контролировала игру, угрожала воротам оппонента, но не сумела сдержать европейскую команду фактически в первой опасной атаке.

Эмболо отметился четвертым результативным действием в четвертом матче подряд – нападающий забил в ворота Катара, а также отличался ассистами против Боснии и Герцеговины и Канады.

ВИДЕО. Эмболо шокировал Алжир и вывел сборную Швейцарии вперед