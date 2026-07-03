Уникально. Роналду забил Хорватии, лишь раз коснувшись мяча в штрафной
Это прикосновение Криштиану сделал в момент удара с пенальти
41-летний португалец Криштиану Роналду продемонстрировал идеальную реализацию в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии.
Роналду провел на поле в Торонто 81 минуту и за это время коснулся мяча в штрафной площади всего один раз.
Это касание Криштиану совершил, когда пробил пенальти на 67-й минуте. Португалец реализовал удар и впервые забил на стадии плей-офф ЧМ.
Голы Роналду и Гонсалу Рамуша принесли Португалии победу над соперником со счетом 2:1.
В следующем раунде Криштиану и команда сыграют против Испании.
1 - Cristiano Ronaldo's penalty against Croatia was his only touch inside the opposition box in his 81 minutes spent on the pitch.— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026
It was also his first-ever goal in the knockout stages of the World Cup.
Breakthrough. pic.twitter.com/Tp8PrO9rp5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может вернуться в «Лион»
Странная теория сработала в 10 случаях из 10