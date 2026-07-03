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Чемпионат мира
03 июля 2026, 05:38 | Обновлено 03 июля 2026, 05:40
393
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Уникально. Роналду забил Хорватии, лишь раз коснувшись мяча в штрафной

Это прикосновение Криштиану сделал в момент удара с пенальти

03 июля 2026, 05:38 | Обновлено 03 июля 2026, 05:40
393
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Уникально. Роналду забил Хорватии, лишь раз коснувшись мяча в штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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41-летний португалец Криштиану Роналду продемонстрировал идеальную реализацию в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии.

Роналду провел на поле в Торонто 81 минуту и за это время коснулся мяча в штрафной площади всего один раз.

Это касание Криштиану совершил, когда пробил пенальти на 67-й минуте. Португалец реализовал удар и впервые забил на стадии плей-офф ЧМ.

Голы Роналду и Гонсалу Рамуша принесли Португалии победу над соперником со счетом 2:1.

В следующем раунде Криштиану и команда сыграют против Испании.

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Криштиану Роналду сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу пенальти
Андрей Витренко Источник: Opta
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