ФОТО. Эмоции Луки Модрича после поражения и вылета с ЧМ-2026
Хорватская команда потерпела неудачу с Португалией
40-летний Лука Модрич вместе со сборной Хорватии покинули чемпионат мира 2026.
Шашечные потерпели поражение в 1/16 финала против Португалии со счетом 1:2.
Сборная Хорватии забила первой в матче и вела в счете, однако португальцы смогли перевернуть игру.
В конце встречи хорваты сумели забить во второй раз, но гол был отменен из-за офсайда.
После финального свистка Лука был эмоционально опустошен из-за вылета сборной с турнира.
Как капитан команды он поддержал партнеров, которые не сдерживали слез, а затем с опущенной головой покинул поле.
Был ли это последний матч Модрича в сборной точно неизвестно. В составе Хорватии он провел 202 матча и забил 21 мяч.
ФОТО. Эмоции Луки Модрича после поражения и вылета с ЧМ-2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист намерен вернуться в «Лион»
Португалец с пенальти сравнял счет против Хорватии