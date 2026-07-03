40-летний Лука Модрич вместе со сборной Хорватии покинули чемпионат мира 2026.

Шашечные потерпели поражение в 1/16 финала против Португалии со счетом 1:2.

Сборная Хорватии забила первой в матче и вела в счете, однако португальцы смогли перевернуть игру.

В конце встречи хорваты сумели забить во второй раз, но гол был отменен из-за офсайда.

После финального свистка Лука был эмоционально опустошен из-за вылета сборной с турнира.

Как капитан команды он поддержал партнеров, которые не сдерживали слез, а затем с опущенной головой покинул поле.

Был ли это последний матч Модрича в сборной точно неизвестно. В составе Хорватии он провел 202 матча и забил 21 мяч.

ФОТО. Эмоции Луки Модрича после поражения и вылета с ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine