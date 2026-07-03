ФОТО. Почему арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду с игры?
Судья отменил взятие ворот португальца
Легендарный португалец Криштиану Роналду забил в ворота Хорватии в 1/16 финала, но судья не засчитал взятие ворот.
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Арбитр был вынужден отменить гол Роналду с игры на 61-й минуте из-за явного офсайда у нападающего.
В момент рывка левое плечо и голова Криштиану оказались вне игры, поэтому лайнсмен поднял флажок.
Несмотря на незасчитанный гол, Роналду не опустил голову и позже все-таки забил в этом матче с пенальти.
ФОТО. Почему арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду с игры?
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