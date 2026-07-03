Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Почему арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду с игры?
Чемпионат мира
03 июля 2026, 03:45 | Обновлено 03 июля 2026, 03:49
445
0

ФОТО. Почему арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду с игры?

Судья отменил взятие ворот португальца

03 июля 2026, 03:45 | Обновлено 03 июля 2026, 03:49
445
0
ФОТО. Почему арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду с игры?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный португалец Криштиану Роналду забил в ворота Хорватии в 1/16 финала, но судья не засчитал взятие ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арбитр был вынужден отменить гол Роналду с игры на 61-й минуте из-за явного офсайда у нападающего.

В момент рывка левое плечо и голова Криштиану оказались вне игры, поэтому лайнсмен поднял флажок.

Несмотря на незасчитанный гол, Роналду не опустил голову и позже все-таки забил в этом матче с пенальти.

ФОТО. Почему арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду с игры?

По теме:
ФОТО. Одно касание в штрафной. Роналду – лучший игрок матча против Хорватии
ФОТО. Трогательно. Роналду надел футболку Жоты и посвятил ему победу
Сетка ЧМ-2026. Португалия одолела Хорватию и вышла на Испанию в 1/8 финала
Криштиану Роналду сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу офсайд (вне игры)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины разгромила Грузию и вышла во второй раунд квалификации ЧМ
Баскетбол | 02 июля 2026, 20:59 8
Сборная Украины разгромила Грузию и вышла во второй раунд квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Грузию и вышла во второй раунд квалификации ЧМ

Яркая победа команды Айнарса Багатскиса

ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
Футбол | 03 июля 2026, 03:49 0
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану

Наставник португальцев решил выпустить Рубена Невеша вместо КриРо в игре с Хорватией

Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футбол | 02.07.2026, 07:02
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Бокс | 02.07.2026, 09:25
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.07.2026, 09:42
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 5
Бокс
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 3
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 7
Футбол
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем