Легендарный португалец Криштиану Роналду забил в ворота Хорватии в 1/16 финала, но судья не засчитал взятие ворот.

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Арбитр был вынужден отменить гол Роналду с игры на 61-й минуте из-за явного офсайда у нападающего.

В момент рывка левое плечо и голова Криштиану оказались вне игры, поэтому лайнсмен поднял флажок.

Несмотря на незасчитанный гол, Роналду не опустил голову и позже все-таки забил в этом матче с пенальти.

ФОТО. Почему арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду с игры?