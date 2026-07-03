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Чемпионат мира
03 июля 2026, 03:49 | Обновлено 03 июля 2026, 03:54
675
0

ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану

Наставник португальцев решил выпустить Рубена Невеша вместо КриРо в игре с Хорватией

03 июля 2026, 03:49 | Обновлено 03 июля 2026, 03:54
675
0
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
Getty Images/Global Images Ukraine
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41-летний легендарный форвард Криштиану Роналду не доиграл матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между Португалией и Хорватией.

На 82-й минуте наставник португальцев Роберто Мартинес решил заменить Роналду и выпустить Рубена Невеша.

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Роналду, мягко говоря, был удивлен и недоволен. Но стоит отметить, что руку коучу он пожал.

Роберто Мартинес снял КриРо при счете 1:1. На 53-й мин отличился Иван Перишич, а на 68-й с пенальти забил Роналду, для которого этот гол стал первым в карьере в плей-офф мундиалей.

ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й мин. Реакция Криштиану

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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