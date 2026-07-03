ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану
Наставник португальцев решил выпустить Рубена Невеша вместо КриРо в игре с Хорватией
41-летний легендарный форвард Криштиану Роналду не доиграл матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между Португалией и Хорватией.
На 82-й минуте наставник португальцев Роберто Мартинес решил заменить Роналду и выпустить Рубена Невеша.
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Роналду, мягко говоря, был удивлен и недоволен. Но стоит отметить, что руку коучу он пожал.
Роберто Мартинес снял КриРо при счете 1:1. На 53-й мин отличился Иван Перишич, а на 68-й с пенальти забил Роналду, для которого этот гол стал первым в карьере в плей-офф мундиалей.
ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й мин. Реакция Криштиану
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