ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й минуте. Реакция Криштиану

41-летний легендарный форвард Криштиану Роналду не доиграл матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между Португалией и Хорватией.

На 82-й минуте наставник португальцев Роберто Мартинес решил заменить Роналду и выпустить Рубена Невеша.

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Роналду, мягко говоря, был удивлен и недоволен. Но стоит отметить, что руку коучу он пожал.

Роберто Мартинес снял КриРо при счете 1:1. На 53-й мин отличился Иван Перишич, а на 68-й с пенальти забил Роналду, для которого этот гол стал первым в карьере в плей-офф мундиалей.

ФОТО. Роберто Мартинес заменил Роналду на 82-й мин. Реакция Криштиану