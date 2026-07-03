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  4. РАНГНИК: «В составе Испании нет игроков Реала. Это о многом говорит»
Чемпионат мира
03 июля 2026, 02:44 | Обновлено 03 июля 2026, 02:46
173
0

РАНГНИК: «В составе Испании нет игроков Реала. Это о многом говорит»

Реакция тренера Австрии на разгромное поражение в 1/16 финала ЧМ-2026

03 июля 2026, 02:44 | Обновлено 03 июля 2026, 02:46
173
0
РАНГНИК: «В составе Испании нет игроков Реала. Это о многом говорит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги матча с Испанией, который прошёл в 1/16 финала ЧМ-2026. Подопечные Рангника не смогли навязать борьбы испанцам и влетели со счетом 0:3.

«Мы знали, насколько тяжёлой будет группа и сетка плей-офф. Играть против Испании невероятно сложно. Они не совершили ни одной ошибки. Мы противостояли действующим чемпионам Европы и, возможно, будущим чемпионам мира.

Достаточно просто посмотреть, кто у них выходил на замену. В составе Испании не было ни одного игрока «Реала». И это очень многое говорит о уровне испанского футбола.

Ямаль? Он огромный талант, один из лучших в своём возрасте. Мы очень хорошо сдерживали его атаки. То, что его признали MVP, меня не волнует. Для меня лучшим был Родри – было невероятно наблюдать за тем, что он делал на поле.

О паузах на гидратацию? Я не считаю это плохой идеей. Они уже прижились в футболе, и думаю, что они помогают.

Арнаутович сказал, что это его последний матч за сборную. Это было трогательно. Посмотрим, понадобится ли нам смена поколений. Наша цель – чтобы Австрия стабильно выходила в финальные стадии крупных турниров. Изменения будут, но нам нужно все проанализировать.

Мы должны спросить себя, почему в Европе нет стадионов такого уровня, как в Соединенных Штатах. Организация турнира просто великолепная. С другим соперником мы могли бы пройти дальше, но Испания переполнена суперзвездами.

Они невероятно круты, работают как часы, с ними невозможно конкурировать тактически. Не думаю, что у них есть большой простор для прогресса по сравнению с тем, что они продемонстрировали против нас. Мы были смелыми, но это оказалось невозможным.

Что случилось в перерыве? Меня перехватили агенты безопасности, потому что я забыл свою аккредитацию, и они не разрешали мне пройти к тренерской скамейке», – сказал Рангник.

Видеообзор матча

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Андрей Витренко Источник: Marca
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