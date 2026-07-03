Микель ОЯРСАБАЛЬ: «Неважно, с кем мы сыграем в следующем раунде»

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал победу над национальной сборной Австрии (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Я рад, что смог помочь команде и выйти в следующий раунд. Теперь нам нужно отдохнуть. Это была физически сильная команда, против которой было трудно играть, но мы провели хороший матч. Мы рады, что прошли дальше. Неважно, с кем мы сыграем в следующем раунде, с Португалией или Хорватией, — у меня есть друзья в обеих командах».

В матче против Австрии Микель Оярсабаль забил два гола.

В 1/8 финала ЧМ-2026 подопечные Луиса де ла Фенте сразятся с победителем матча Португалия — Хорватия.