Димитров обыграл полуфиналиста РГ-2026 и вышел в третий раунд Уимблдона

Представитель Болгарии Григор Димитров (ATP 146) вышел в третий раунд Уимблдона-2026.

В 1/32 финала Димитров одолел полуфиналиста Ролан Гаррос-2026, чеха Якуба Меншика (ATP 18) в четырех сетах за 3 часа и 18 минут – 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3.

Теннисты трижды играли между собой. Григор впервые одержал победу над Якубом.

В 2025 году на Уимблдоне, во время матча 1/8 финала против Янника Синнера, Димитров надорвал грудную мышцу и в слезах снялся с поединка. Григор вел 2:0 по сетам.

Из-за длительного восстановления и череды поражений после возвращения в Тур, Димитров впервые за долгие годы покинул топ-100. Потеря позиций привела к тому, что на Ролан Гаррос-2026, болгарин впервые с 2011 года стартовал в квалификации.

Организаторы Уимблдона предоставили Димитрову wild card в основную сетку.

Димитров успешно стартовал на травяном мейджоре и в матче первого круга обыграл Дейна Свини.

В 1/16 финала Григор сыграет с Маттео Берреттини.

Уимблдон-2026. Трава, 1/32 финала

Якуб Меншик [15] – Григор Димитров [WC] – 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 3:6

Фотогалерея матча