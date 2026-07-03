Оярсабаль стал шестым игроком сборной Испании с 4+ голами на одном ЧМ

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль стал шестым игроком в истории сборной Испании, забившим 4+ гола в одном розыгрыше чемпионата мира.

Форвард отличился дублями в игре против Саудовской Аравии и Австрии на ЧМ-2026.

Лишь двое игроков в истории сборной Испании забивали больше на одном мундиале: Эмилио Бутрагеньо (5, 1986) и Давид Вилья (5, 2010).

Лучшие бомбардиры сборной Испании в одном розыгрыше чемпионата мира

5 – Давид Вилья (2010)

5 – Эмилио Бутрагеньо (1986)

4 – Микель Оярсабаль (2026)

4 – Мичел (1950)

4 – Зарра (1950)

4 – Эстанислау Бассора (1950)

В общей сложности за сборную Испании Оярсабаль забил 29 голов и по этому показателю делит шестое место в списке лучших бомбардиров с Фернандо Йерро (также 29).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании

59 – Давид Вилья

44 – Рауль

38 – Фернандо Торрес

37 – Альваро Мората

35 – Давид Силва

29 – Фернандо Йерро

29 – Микель Оярсабаль

27 – Фернандо Морьентес

26 – Эмилио Бутрагеньо

24 – Ферран Торрес

Лучшие бомбардиры сборной Испании на чемпионатах мира