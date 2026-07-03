Оярсабаль стал шестым игроком сборной Испании с 4+ голами на одном ЧМ
До повторения рекорда испанской сборной нападающему осталось забить один гол
Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль стал шестым игроком в истории сборной Испании, забившим 4+ гола в одном розыгрыше чемпионата мира.
Форвард отличился дублями в игре против Саудовской Аравии и Австрии на ЧМ-2026.
Лишь двое игроков в истории сборной Испании забивали больше на одном мундиале: Эмилио Бутрагеньо (5, 1986) и Давид Вилья (5, 2010).
Лучшие бомбардиры сборной Испании в одном розыгрыше чемпионата мира
- 5 – Давид Вилья (2010)
- 5 – Эмилио Бутрагеньо (1986)
- 4 – Микель Оярсабаль (2026)
- 4 – Мичел (1950)
- 4 – Зарра (1950)
- 4 – Эстанислау Бассора (1950)
В общей сложности за сборную Испании Оярсабаль забил 29 голов и по этому показателю делит шестое место в списке лучших бомбардиров с Фернандо Йерро (также 29).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании
- 59 – Давид Вилья
- 44 – Рауль
- 38 – Фернандо Торрес
- 37 – Альваро Мората
- 35 – Давид Силва
- 29 – Фернандо Йерро
- 29 – Микель Оярсабаль
- 27 – Фернандо Морьентес
- 26 – Эмилио Бутрагеньо
- 24 – Ферран Торрес
Лучшие бомбардиры сборной Испании на чемпионатах мира
- 9 – Давид Вилья
- 5 – Эмилио Бутрагеньо
- 5 – Фернандо Морьентес
- 5 – Рауль
- 4 – Эстанислау Бассора
- 4 – Зарра
- 4 – Мичел
- 4 – Фернандо Йерро
- 4 – Фернандо Торрес
- 4 – Микель Оярсабаль
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