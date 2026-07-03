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Чемпионат мира
03 июля 2026, 00:19 |
16
0

Оярсабаль стал шестым игроком сборной Испании с 4+ голами на одном ЧМ

До повторения рекорда испанской сборной нападающему осталось забить один гол

03 июля 2026, 00:19 |
16
0
Оярсабаль стал шестым игроком сборной Испании с 4+ голами на одном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль стал шестым игроком в истории сборной Испании, забившим 4+ гола в одном розыгрыше чемпионата мира.

Форвард отличился дублями в игре против Саудовской Аравии и Австрии на ЧМ-2026.

Лишь двое игроков в истории сборной Испании забивали больше на одном мундиале: Эмилио Бутрагеньо (5, 1986) и Давид Вилья (5, 2010).

Лучшие бомбардиры сборной Испании в одном розыгрыше чемпионата мира

  • 5 – Давид Вилья (2010)
  • 5 – Эмилио Бутрагеньо (1986)
  • 4 – Микель Оярсабаль (2026)
  • 4 – Мичел (1950)
  • 4 – Зарра (1950)
  • 4 – Эстанислау Бассора (1950)

В общей сложности за сборную Испании Оярсабаль забил 29 голов и по этому показателю делит шестое место в списке лучших бомбардиров с Фернандо Йерро (также 29).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании

  • 59 – Давид Вилья
  • 44 – Рауль
  • 38 – Фернандо Торрес
  • 37 – Альваро Мората
  • 35 – Давид Силва
  • 29 – Фернандо Йерро
  • 29 – Микель Оярсабаль
  • 27 – Фернандо Морьентес
  • 26 – Эмилио Бутрагеньо
  • 24 – Ферран Торрес

Лучшие бомбардиры сборной Испании на чемпионатах мира

  • 9 – Давид Вилья
  • 5 – Эмилио Бутрагеньо
  • 5 – Фернандо Морьентес
  • 5 – Рауль
  • 4 – Эстанислау Бассора
  • 4 – Зарра
  • 4 – Мичел
  • 4 – Фернандо Йерро
  • 4 – Фернандо Торрес
  • 4 – Микель Оярсабаль
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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