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Чемпионат мира
02 июля 2026, 23:59 | Обновлено 03 июля 2026, 00:25
80
0

ВИДЕО. Как Оярсабаль оформил дубль Австрии, установив окончательный счет

Микель отличился 89-й минуте – Испания разгромил австрийцев 3:0 в 1/16 финала ЧМ-2026

02 июля 2026, 23:59 | Обновлено 03 июля 2026, 00:25
80
0
ВИДЕО. Как Оярсабаль оформил дубль Австрии, установив окончательный счет
Getty Images/Global Images Ukraine
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2 июля сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Третий мяч для испанцев на 89-й минуте забил Микель Оярсабаль, который оформил дубль в этом поединке.

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Теперь у Микеля уже четыре гол на этом мундиале. На групповом этапе Оярсабаль дважды забил в ворота Саудовской Аравии.

Испания в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с победителем противостояния Португалия – Хорватия.

❗️ ВИДЕО. Как Оярсабаль оформил дубль Австрии, установив окончательный счет

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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