2 июля сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Третий мяч для испанцев на 89-й минуте забил Микель Оярсабаль, который оформил дубль в этом поединке.

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Теперь у Микеля уже четыре гол на этом мундиале. На групповом этапе Оярсабаль дважды забил в ворота Саудовской Аравии.

Испания в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с победителем противостояния Португалия – Хорватия.

❗️ ВИДЕО. Как Оярсабаль оформил дубль Австрии, установив окончательный счет