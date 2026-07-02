ВИДЕО. Как Оярсабаль оформил дубль Австрии, установив окончательный счет
Микель отличился 89-й минуте – Испания разгромил австрийцев 3:0 в 1/16 финала ЧМ-2026
2 июля сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Третий мяч для испанцев на 89-й минуте забил Микель Оярсабаль, который оформил дубль в этом поединке.
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Теперь у Микеля уже четыре гол на этом мундиале. На групповом этапе Оярсабаль дважды забил в ворота Саудовской Аравии.
Испания в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с победителем противостояния Португалия – Хорватия.
❗️ ВИДЕО. Как Оярсабаль оформил дубль Австрии, установив окончательный счет
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