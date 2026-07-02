Чемпионат мира02 июля 2026, 22:43 |
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10 из 10. В плей-офф ЧМ побеждают страны, где больше аэропортов
Странная теория сработала в 10 случаях из 10
02 июля 2026, 22:43 |
645
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После рекордно длинного группового этапа чемпионата мира 2026 года начались матчи плей-офф. В 10 поединках не обошлось без сенсаций. В частности, неожиданно турнир покинули сборные Германии и Нидерландов, проиграв своим соперникам в серии пенальти.
Однако все эти результаты идеально укладываются в «аэротеорию». Пока на турнире побеждали те страны, в которых больше аэропортов и аэродромов. Подробная статистика представлена ниже.
Чемпионат мира закончится 19 июля.
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Комментарии 5
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В Парагваї немає 798 аеропортів. Хоч трохи перевіряйте помийки з яких берете "новини" 🤡🤡🤡
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