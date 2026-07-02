10 из 10. В плей-офф ЧМ побеждают страны, где больше аэропортов

После рекордно длинного группового этапа чемпионата мира 2026 года начались матчи плей-офф. В 10 поединках не обошлось без сенсаций. В частности, неожиданно турнир покинули сборные Германии и Нидерландов, проиграв своим соперникам в серии пенальти.

Однако все эти результаты идеально укладываются в «аэротеорию». Пока на турнире побеждали те страны, в которых больше аэропортов и аэродромов. Подробная статистика представлена ниже.

Чемпионат мира закончится 19 июля.