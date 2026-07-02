Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: На ​​первом сборе выполнен большой объем работы
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 22:35 |
5
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: На ​​первом сборе выполнен большой объем работы

Главный тренер Кривбасса прокомментировал игру против Черноморца

02 июля 2026, 22:35 |
5
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: На ​​первом сборе выполнен большой объем работы
Патрик Ван Леувен. Getty Images
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен подвел итоги второго контрольного матча на летнем сборе против одесского «Черноморца» (1:2).

- Второй контрольный матч на летнем собрании. Какие выводы вы можете сделать после игры?

– Я считаю, что первый и второй спарринги – они были для того, чтобы набрать форму, получить игровые минуты. Мы ждем усиления команды новыми футболистами, поэтому для некоторых из ребят это большой объем работы, дополнительной работы. Мы ведь планировали, что каждый будет играть по 45 минут. Но сейчас мы привлекаем многих футболистов команды U-19. Так что пока это не тот уровень, к которому мы стремимся. А это значит, что некоторым исполнителям приходится делать дополнительную работу.

– Команда завершает первый этап подготовки в Украине. Как оцените проделанную работу за этот период?

- Учитывая такие обстоятельства, как жаркая погода и необходимость ехать на этот товарищеский матч в Одессу, выполнен большой объем работы. Мне кажется, мы достигли определенного уровня физической готовности, который я хотел видеть. Высокая температура воздуха не слишком помогала сегодня во время игры, но я ожидаю, что на втором этапе, в Нидерландах, где погода будет не столь жаркой - они почувствуют пользу от того тяжелого труда, который проделали в течение первых двух недель.

– Впереди собрание в Нидерландах. Какие главные задачи будут стоять перед командой на этом этапе подготовки?

– Там хотим играть матчи. Мы встретимся с несколькими европейскими командами, так что сыграть с ними для нас очень интересно. Это во-первых. А во-вторых, мы надеемся, что к нам в тренировочном лагере присоединятся новички. Это будет период, когда мы сделаем большой шаг вперед как в игре, так и повышении качества нашего состава.

По теме:
Прицел на еврокубки. Полесье забило 11 мячей в ворота австрийского клуба
Бруниньо написал Карпатам трогательное письмо
ФОТО. Пропустили трижды. Динамо проиграло спарринг с Рапидом из Бухареста
Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Horo Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
Бокс | 02 июля 2026, 07:29 13
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика

Гассиев без боя стал чемпионом WBA

Снигур уверенно обыграла француженку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Теннис | 02 июля 2026, 14:30 28
Снигур уверенно обыграла француженку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Снигур уверенно обыграла француженку и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Дарья одолела Леолию Жанжан в двух сетах в матче второго круга

Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футбол | 02.07.2026, 07:02
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Футбол | 02.07.2026, 20:02
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Футбол | 02.07.2026, 05:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 5
Футбол
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
01.07.2026, 07:18 52
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 3
Футбол
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
01.07.2026, 08:49 16
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 21
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 21
Бокс
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем