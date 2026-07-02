Патрик ВАН ЛЕУВЕН: На ​​первом сборе выполнен большой объем работы

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен подвел итоги второго контрольного матча на летнем сборе против одесского «Черноморца» (1:2).

- Второй контрольный матч на летнем собрании. Какие выводы вы можете сделать после игры?

– Я считаю, что первый и второй спарринги – они были для того, чтобы набрать форму, получить игровые минуты. Мы ждем усиления команды новыми футболистами, поэтому для некоторых из ребят это большой объем работы, дополнительной работы. Мы ведь планировали, что каждый будет играть по 45 минут. Но сейчас мы привлекаем многих футболистов команды U-19. Так что пока это не тот уровень, к которому мы стремимся. А это значит, что некоторым исполнителям приходится делать дополнительную работу.

– Команда завершает первый этап подготовки в Украине. Как оцените проделанную работу за этот период?

- Учитывая такие обстоятельства, как жаркая погода и необходимость ехать на этот товарищеский матч в Одессу, выполнен большой объем работы. Мне кажется, мы достигли определенного уровня физической готовности, который я хотел видеть. Высокая температура воздуха не слишком помогала сегодня во время игры, но я ожидаю, что на втором этапе, в Нидерландах, где погода будет не столь жаркой - они почувствуют пользу от того тяжелого труда, который проделали в течение первых двух недель.

– Впереди собрание в Нидерландах. Какие главные задачи будут стоять перед командой на этом этапе подготовки?

– Там хотим играть матчи. Мы встретимся с несколькими европейскими командами, так что сыграть с ними для нас очень интересно. Это во-первых. А во-вторых, мы надеемся, что к нам в тренировочном лагере присоединятся новички. Это будет период, когда мы сделаем большой шаг вперед как в игре, так и повышении качества нашего состава.