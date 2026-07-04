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Чемпионат мира
04 июля 2026, 05:02 |
305
0

ФИФА хочет переписать историю и внести большие изменения в чемпионат мира

Турнир планируют проводить только зимой

04 июля 2026, 05:02 |
305
0
ФИФА хочет переписать историю и внести большие изменения в чемпионат мира
World cup
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Международная федерация футбола рассматривает возможность навсегда отказаться от летнего формата проведения чемпионатов мира.

По информации источников, в ФИФА серьёзно обсуждают реформу международного календаря из-за всё более частых экстремальных погодных условий и аномальной жары летом. Именно поэтому будущие чемпионаты мира могут регулярно проводиться зимой.

Первым таким турниром станет чемпионат мира 2034 года, который примет Саудовская Аравия. Однако ключевым может стать «Мундиаль-2038» – именно он способен закрепить зимний формат как постоянный, независимо от страны-хозяйки.

Главным аргументом в пользу такого решения является безопасность футболистов, тренеров, арбитров и болельщиков. В ФИФА считают, что из-за глобального потепления проведение матчей в летний период во многих странах становится всё более опасным из-за слишком высоких температур.

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ФИФА чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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