ФИФА хочет переписать историю и внести большие изменения в чемпионат мира

Международная федерация футбола рассматривает возможность навсегда отказаться от летнего формата проведения чемпионатов мира.

По информации источников, в ФИФА серьёзно обсуждают реформу международного календаря из-за всё более частых экстремальных погодных условий и аномальной жары летом. Именно поэтому будущие чемпионаты мира могут регулярно проводиться зимой.

Первым таким турниром станет чемпионат мира 2034 года, который примет Саудовская Аравия. Однако ключевым может стать «Мундиаль-2038» – именно он способен закрепить зимний формат как постоянный, независимо от страны-хозяйки.

Главным аргументом в пользу такого решения является безопасность футболистов, тренеров, арбитров и болельщиков. В ФИФА считают, что из-за глобального потепления проведение матчей в летний период во многих странах становится всё более опасным из-за слишком высоких температур.