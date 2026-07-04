ФИФА хочет переписать историю и внести большие изменения в чемпионат мира
Турнир планируют проводить только зимой
Международная федерация футбола рассматривает возможность навсегда отказаться от летнего формата проведения чемпионатов мира.
По информации источников, в ФИФА серьёзно обсуждают реформу международного календаря из-за всё более частых экстремальных погодных условий и аномальной жары летом. Именно поэтому будущие чемпионаты мира могут регулярно проводиться зимой.
Первым таким турниром станет чемпионат мира 2034 года, который примет Саудовская Аравия. Однако ключевым может стать «Мундиаль-2038» – именно он способен закрепить зимний формат как постоянный, независимо от страны-хозяйки.
Главным аргументом в пользу такого решения является безопасность футболистов, тренеров, арбитров и болельщиков. В ФИФА считают, что из-за глобального потепления проведение матчей в летний период во многих странах становится всё более опасным из-за слишком высоких температур.
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