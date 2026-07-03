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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 09:39 | Обновлено 03 июля 2026, 10:43
994
0

Полузащитник оказался не нужен Ротаню и окончательно ушел из Полесья

Азербайджанский «Сумгаит» подписал Эмиля Мустафаева на правах свободного агента

03 июля 2026, 09:39 | Обновлено 03 июля 2026, 10:43
994
0
Полузащитник оказался не нужен Ротаню и окончательно ушел из Полесья
ФК Полесье Житомир. Эмиль Мустафаев
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Бывший полузащитник сборной Азербайджана Эмиль Мустафаев окончательно покинул житомирское «Полесье» и определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

В прошлом сезоне 24-летний футболист выступал на правах аренды в азербайджанском «Сумгаите», так как не входил в планы главного тренера «волков» Руслана Ротаня.

В среду, 1 июля, истекло арендное соглашение и закончился контракт Мустафаева с украинским клубом. Полузащитник получил статус свободного агента, но решил остаться в «Сумгаите».

Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2028 года. Азербайджанский клуб сумел подписать бесплатно игрока, трансферная стоимость которого составляет 325 тысяч евро.

Мустафаев присоединился к «Полесью» в июле 2023 года и провел 34 матча в составе «волков», в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

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Полесье Житомир Руслан Ротань чемпионат Азербайджана по футболу Сумгаит трансферы трансферы УПЛ аренда игрока свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Сумгаит
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