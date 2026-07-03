Полузащитник оказался не нужен Ротаню и окончательно ушел из Полесья

Бывший полузащитник сборной Азербайджана Эмиль Мустафаев окончательно покинул житомирское «Полесье» и определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

В прошлом сезоне 24-летний футболист выступал на правах аренды в азербайджанском «Сумгаите», так как не входил в планы главного тренера «волков» Руслана Ротаня.

В среду, 1 июля, истекло арендное соглашение и закончился контракт Мустафаева с украинским клубом. Полузащитник получил статус свободного агента, но решил остаться в «Сумгаите».

Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2028 года. Азербайджанский клуб сумел подписать бесплатно игрока, трансферная стоимость которого составляет 325 тысяч евро.

Мустафаев присоединился к «Полесью» в июле 2023 года и провел 34 матча в составе «волков», в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.