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Италия
02 июля 2026, 21:51 |
957
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10 000 болельщиков устроили протест в Риме

Болельщики «Лацио» недовольны владельцем клуба Клаудио Лотито

02 июля 2026, 21:51 |
957
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10 000 болельщиков устроили протест в Риме
gazzetta.it
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Более 10 000 болельщиков «Лацио» собрались на улицах Рима, чтобы выразить протест против президента Клаудио Лотито, требуя, чтобы он «освободил» клуб от своего влияния.

Ультрас бойкотируют домашние матчи уже почти год, даже купив абонементы на сезон, поскольку хотят выразить свое недовольство тем, как управляется клуб.

Поскольку Лотито не заинтересован в том, чтобы отступить или даже предпринять шаги для разрешения этой напряженности с болельщиками, они объявили о массовом собрании на улицах города.

Лотито вывел «Лацио» из состояния, близкого к банкротству, в 2004 году и удерживал клуб на плаву, но болельщики опасаются, что это происходит за счет спортивных амбиций.

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Лацио Клаудио Лотито
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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