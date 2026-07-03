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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 11:21 | Обновлено 03 июля 2026, 12:30
745
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Инсайдер сообщил, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай

Турецкий клуб не может себе позволить заплатить за украинского форварда 30 миллионов евро

03 июля 2026, 11:21 | Обновлено 03 июля 2026, 12:30
745
3 Comments
Инсайдер сообщил, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» не сможет оформить трансфер форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко несмотря на слухи, которые регулярно появляются в прессе.

По информации журналиста и инсайдера Бурака Эрена, обладатель золотых наград элитного дивизиона не может себе позволить тратить 30 миллионов евро, которые требуют «бело-синие»:

«Галатасарай» имеет определенный интерес к украинцу, но киевский клуб ожидает 30 миллионов евро за трансфер. «Львы» не ищут основного нападающего, им нужен резервный форвард для Осимхена.

Турецкий клуб никогда не заплатит такие деньги, даже если это футболист с большим потенциалом. Из-за лимита на легионеров в клубе вынуждены проводить взвешенную трансферную политику», – сообщил инсайдер.

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко чемпионат Турции по футболу Галатасарай Виктор Осимхен трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Они за Осимхена 75 платили, все у них есть, просто наверное Пономаренко туда не хочет
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+2
Туреччина як трамплін була би гарним варіантом. 
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-1
Аля-Мудрик не проконало?
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-1
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