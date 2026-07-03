Инсайдер сообщил, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Турецкий клуб не может себе позволить заплатить за украинского форварда 30 миллионов евро
Турецкий «Галатасарай» не сможет оформить трансфер форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко несмотря на слухи, которые регулярно появляются в прессе.
По информации журналиста и инсайдера Бурака Эрена, обладатель золотых наград элитного дивизиона не может себе позволить тратить 30 миллионов евро, которые требуют «бело-синие»:
«Галатасарай» имеет определенный интерес к украинцу, но киевский клуб ожидает 30 миллионов евро за трансфер. «Львы» не ищут основного нападающего, им нужен резервный форвард для Осимхена.
Турецкий клуб никогда не заплатит такие деньги, даже если это футболист с большим потенциалом. Из-за лимита на легионеров в клубе вынуждены проводить взвешенную трансферную политику», – сообщил инсайдер.
В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.
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