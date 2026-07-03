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Чемпионат мира
03 июля 2026, 04:51 |
76
0

Швейцария и Алжир выбрали стартовые составы на матч чемпионата мира

Мурат Якин и Владимир Петкович выбрали игроков, которые выйдут на поле с первых минут

03 июля 2026, 04:51 |
76
0
Швейцария и Алжир выбрали стартовые составы на матч чемпионата мира
Чемпионат мира. Швейцария – Алжир
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В пятницу, 3 июля, на стадионе «BC Place» в Ванкувере состоится матч чемпионата мира, в котором встретятся сборные Швейцарии и Алжира.

Команды сыграют на стадии 1/16 финала, стартовый свисток главного арбитра Яэля Фалькона прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Мурат Якин и Владимир Петкович – выбрали футболистов, которые выйдут на поле с первых минут. Соперники выставили сильнейшие составы.

Швейцария стала первой в квартете B, опередив Канаду, Боснию и Герцеговину и Катар. Сборная Алжира заняла третье место в группе J после команд Аргентины и Австрии.

Стартовые составы на матч чемпионата мира Швейцария Алжир:

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ЧМ-2026 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Алжира по футболу Мурат Якин Владимир Петкович стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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