Швейцария и Алжир выбрали стартовые составы на матч чемпионата мира
Мурат Якин и Владимир Петкович выбрали игроков, которые выйдут на поле с первых минут
В пятницу, 3 июля, на стадионе «BC Place» в Ванкувере состоится матч чемпионата мира, в котором встретятся сборные Швейцарии и Алжира.
Команды сыграют на стадии 1/16 финала, стартовый свисток главного арбитра Яэля Фалькона прозвучит в 06:00 по киевскому времени.
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Наставники команд – Мурат Якин и Владимир Петкович – выбрали футболистов, которые выйдут на поле с первых минут. Соперники выставили сильнейшие составы.
Швейцария стала первой в квартете B, опередив Канаду, Боснию и Герцеговину и Катар. Сборная Алжира заняла третье место в группе J после команд Аргентины и Австрии.
Стартовые составы на матч чемпионата мира Швейцария – Алжир:
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