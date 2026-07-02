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  4. Новичок Тоттенхэма вошел в топ-10 самых дорогих приобретений клубов АПЛ
Англия
02 июля 2026, 17:03 |
361
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Новичок Тоттенхэма вошел в топ-10 самых дорогих приобретений клубов АПЛ

Рекордными трансферами в истории Премьер-лиги остаются приобретения Исака и Вирца Ливерпулем

02 июля 2026, 17:03 |
361
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Новичок Тоттенхэма вошел в топ-10 самых дорогих приобретений клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
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21-летний португальский полузащитник Матеуш Фернандеш за 99 млн евро перешел из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур.

Этот трансфер стал 10-м самым дорогим, осуществленным клубами АПЛ за всю историю лиги (приобретения).

Рекордными в истории Премьер-лиги остаются приобретения Ливерпулем Александра Исака (145 млн евро) и Флориана Вирца (125 млн евро).

Топ-10 самых дорогих переходов в клубы АПЛ

  • 145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)
  • 125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)
  • 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики в Челси)
  • 117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
  • 116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал)
  • 116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона в Челси)
  • 113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера в Челси)
  • 105 млн евро – Поль Погба (2016/17, из Ювентуса в Манчестер Юнайтед)
  • 100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера в Челси)
  • 99 млн евро – Матеуш Фернандеш (2026/27, из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)

Если принимать во внимание только португальских футболистов, то дороже Матеуша Фернандеша покупали только Жоау Феликса (Челси за 127.2 млн евро) и Криштиану Роналду (Ювентус за 117 млн ​​евро).

Самые дорогие переходы португальских футболистов в истории

  • 127.2 млн евро – Жоау Феликс (2019/20, из Бенфики в Атлетико)
  • 117 млн ​​евро – Криштиану Роналду (2018/19, из Реала в Ювентус)
  • 99 млн евро – Матеуш Фернандеш (2026/27, из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)
  • 94 млн евро – Криштиану Роналду (2009/10, из Манчестер Юнайтед в Реал)
  • 74 млн евро – Гонсалу Рамуш (2026/27, из ПСЖ в Милан)
  • 71.6 млн евро – Рубен Диаш (2020/21, из Бенфики в Манчестер Сити)
  • 65.92 млн евро – Жоау Невеш (2024/25, из Бенфики в ПСЖ)
  • 65 млн евро – Гонсалу Рамуш (2023/24, из Бенфики в ПСЖ)
  • 65 млн евро – Бруну Фернандеш (2019/20, со Спортинга в Манчестер Юнайтед)
  • 65 млн евро – Жоау Канселу (2019/20, из Ювентуса в Манчестер Сити)
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Тоттенхэм трансферы статистика трансферы АПЛ Вест Хэм Матеуш Фернандеш Александер Исак Флориан Вирц
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Ого Д.Леві ніколи не платив більше 50,ну трохи більше за малим виключенням,через те Тотем тільки тусувався в верху турнірки.
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