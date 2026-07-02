Новичок Тоттенхэма вошел в топ-10 самых дорогих приобретений клубов АПЛ

21-летний португальский полузащитник Матеуш Фернандеш за 99 млн евро перешел из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур.

Этот трансфер стал 10-м самым дорогим, осуществленным клубами АПЛ за всю историю лиги (приобретения).

Рекордными в истории Премьер-лиги остаются приобретения Ливерпулем Александра Исака (145 млн евро) и Флориана Вирца (125 млн евро).

Топ-10 самых дорогих переходов в клубы АПЛ

145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)

125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)

121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики в Челси)

117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)

116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал)

116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона в Челси)

113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера в Челси)

105 млн евро – Поль Погба (2016/17, из Ювентуса в Манчестер Юнайтед)

100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера в Челси)

99 млн евро – Матеуш Фернандеш (2026/27, из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)

Если принимать во внимание только португальских футболистов, то дороже Матеуша Фернандеша покупали только Жоау Феликса (Челси за 127.2 млн евро) и Криштиану Роналду (Ювентус за 117 млн ​​евро).

Самые дорогие переходы португальских футболистов в истории