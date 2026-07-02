ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм побил рекорд, подписав игрока сборной Португалии
Переход 21-летнего Матеуша Фернандеша обошелся лондонскому клубу в 85 млн фунтов стерлингов
Английский «Тоттенхэм» официально объявил о переходе полузащитника «Вест Хэма» и сборной Португалии Матеуша Фернандеша, который обошелся клубу в 85 миллионов фунтов стерлингов.
Трансфер талантливого 21-летнего футболиста стал самым дорогим приобретением за всю историю существования лондонского клуба.
«Тоттенхэм» – это огромный клуб, и главный тренер сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к нему. Наш разговор был особенным. Я с нетерпением жду начала работы и возможности отдать все силы за этот клуб», – сказал Матеуш.
Главный тренер Роберто Де Дзерби признался: «Я давно восхищаюсь игроком, потому что он сочетает в себе мастерство владения мячом с интенсивностью и интеллектом, которые так важны для того стиля игры, который мы хотим использовать».
Фернандеш защищал цвета «Вест Хэма» с августа 2025 года после перехода из «Саутгемптона» за 44 миллиона евро. «Молотобойцы» по итогам сезона вылетели в Чемпионшип.
В прошлом сезоне 21-летний португалец забил пять голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах. В активе полузащитника – одна игра в футболке сборной Португалии.
We are delighted to announce the signing of Mateus Fernandes ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026
🔗 https://t.co/wYggXgYt7j pic.twitter.com/KdIEuPFyET
Bem-vindo, Mateus 👋 pic.twitter.com/N3K319ovU0— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026
Our new number 1️⃣8️⃣— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026
🔗 https://t.co/87XVFOVBzk pic.twitter.com/8kzLDGhswp
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вероятность триумфа команды Франции на турнире продолжает увеличиваться
В строй киевского клуба вернулись защитник Александр Тымчик и вингер Андрей Ярмоленко