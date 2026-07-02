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Англия
02 июля 2026, 12:37 | Обновлено 02 июля 2026, 13:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм побил рекорд, подписав игрока сборной Португалии

Переход 21-летнего Матеуша Фернандеша обошелся лондонскому клубу в 85 млн фунтов стерлингов

02 июля 2026, 12:37 | Обновлено 02 июля 2026, 13:06
1178
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм побил рекорд, подписав игрока сборной Португалии
ФК Тоттенхэм. Матеуш Фернандеш
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Английский «Тоттенхэм» официально объявил о переходе полузащитника «Вест Хэма» и сборной Португалии Матеуша Фернандеша, который обошелся клубу в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Трансфер талантливого 21-летнего футболиста стал самым дорогим приобретением за всю историю существования лондонского клуба.

«Тоттенхэм» – это огромный клуб, и главный тренер сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к нему. Наш разговор был особенным. Я с нетерпением жду начала работы и возможности отдать все силы за этот клуб», – сказал Матеуш.

Главный тренер Роберто Де Дзерби признался: «Я давно восхищаюсь игроком, потому что он сочетает в себе мастерство владения мячом с интенсивностью и интеллектом, которые так важны для того стиля игры, который мы хотим использовать».

Фернандеш защищал цвета «Вест Хэма» с августа 2025 года после перехода из «Саутгемптона» за 44 миллиона евро. «Молотобойцы» по итогам сезона вылетели в Чемпионшип.

В прошлом сезоне 21-летний португалец забил пять голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах. В активе полузащитника – одна игра в футболке сборной Португалии.

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Тоттенхэм Вест Хэм Матеуш Фернандеш трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Тоттенхэм
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