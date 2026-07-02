ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм побил рекорд, подписав игрока сборной Португалии

Английский «Тоттенхэм» официально объявил о переходе полузащитника «Вест Хэма» и сборной Португалии Матеуша Фернандеша, который обошелся клубу в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Трансфер талантливого 21-летнего футболиста стал самым дорогим приобретением за всю историю существования лондонского клуба.

«Тоттенхэм» – это огромный клуб, и главный тренер сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к нему. Наш разговор был особенным. Я с нетерпением жду начала работы и возможности отдать все силы за этот клуб», – сказал Матеуш.

Главный тренер Роберто Де Дзерби признался: «Я давно восхищаюсь игроком, потому что он сочетает в себе мастерство владения мячом с интенсивностью и интеллектом, которые так важны для того стиля игры, который мы хотим использовать».

Фернандеш защищал цвета «Вест Хэма» с августа 2025 года после перехода из «Саутгемптона» за 44 миллиона евро. «Молотобойцы» по итогам сезона вылетели в Чемпионшип.

В прошлом сезоне 21-летний португалец забил пять голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах. В активе полузащитника – одна игра в футболке сборной Португалии.