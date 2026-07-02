Бельгия третий раз вырвала победу в дополнительное время на мундиалях

Седьмой раз в истории матч с участием сборной Бельгии в финальных турнирах чемпионатов мира продолжался более 90 минут. И третий раз «Красным дьяволам» удалось вырвать победу в дополнительное время.

В 1/8 финала ЧМ-1986 бельгийцы одолели СССР, в 1/8-й ЧМ-2014 – США, а в 1/16-й ЧМ-2026 – Сенегал. Кроме того, Бельгия вытащила счастливый билетик в футбольной лотерее в четвертьфинальном поединке с Испанией на ЧМ-1986. Всего в экстратаймах «Красные дьяволы» 6 раз поражали ворота соперников. Больше мячей в дополнительное время забили только Италия и Германия – по 8 соответственно в 11 и 12 играх, а также Франция – 7 в 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ